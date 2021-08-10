Экс-игрок «Спартака» Билялетдинов дал прогноз на матч с «Бенфикой»

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Бывший футболист столичных «Локомотива» и «Спартака» Динияр Билялетдинов прокомментировал шансы красно-белых в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с лиссабонской «Бенфикой».
Экс-игрок «Спартака» Билялетдинов дал прогноз на матч с «Бенфикой»
  • РИА Новости

«Шансы у «Спартака» сегодня минимальные, только если у «Бенфики» будет какое-нибудь удаление или пенальти. А так их почти нет. Но надо до конца бороться, пробовать, может, что-то и выйдет. На одну игру ЛЧ можно и суперматч выдать, но другой вопрос — есть ли ресурс», — цитирует Билялетдинова Sport24.

Полузащитник также признался, что он не удивится, если после вылета «Спартака» из ЛЧ главный тренер московского клуба Руй Витория будет уволен.

Матч «Бенфика» — «Спартак» пройдёт 10 августа. Встреча состоится на стадионе «Эштадиу да Луш» в Лиссабоне. Начало игры — в 22:00 мск. Первый матч на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве завершился со счётом 2:0 в пользу лиссабонской команды.

Ранее бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо рассказал, чего он ждёт от матча между московским клубом и «Бенфикой».

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