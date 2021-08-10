Экс-тренер «Спартака» Рианчо считает, что красно-белые могут пройти «Бенфику»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо рассказал, чего он ждёт от ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между московским клубом и лиссабонской «Бенфикой».

«Перед первым матчем я сказал, что «Бенфика» — классическая команда Лиги чемпионов, сильный соперник. Теперь всё наоборот. Если «Бенфика» сыграет расслабленно, «Спартак» может предоставить сопернику серьёзные затруднения. Матч будет тяжёлым, для «Спартака» ещё не всё потеряно, можно выходить в следующий раунд», — приводит слова Рианчо «Спорт-Экспресс».

Матч «Бенфика» — «Спартак» пройдёт 10 августа. Встреча состоится на стадионе «Эштадиу да Луш» в Лиссабоне. Начало игры — в 22:00 мск. Первый матч на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве завершился со счётом 2:0 в пользу лиссабонской команды.

Ранее португальский футбольный агент Паулу Барбоза поделился ожиданиями от ответного матча между «Бенфикой» и «Спартаком».