Португальский агент считает, что ответный матч против «Спартака» не станет лёгкой прогулкой для «Бенфики»

Португальский футбольный агент Паулу Барбоза поделился ожиданиями от ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между лиссабонской «Бенфикой» и московским «Спартаком».

«У «Бенфики», несмотря на победу в Москве, непростое положение — команда должна продемонстрировать атакующий футбол, потому что впервые за долгое время на стадионе будут болельщики. Футболисты просто не смогут действовать от обороны, думать о ничьей со счётом 0:0. Даже захоти они, никто им так играть не позволит», — приводит слова Барбозы ТАСС.

По его мнению, преимущество «Бенфики» в том, что у неё более опытный состав. Однако, с другой стороны, лиссабонская команда может потерять в скорости из-за возрастных футболистов.

«Спартаку» терять нечего, он будет играть на победу. Их шанс в этой игре может заключаться не только в быстром голе. В футболе всё может быть, ход игры можно изменить», — заключил Барбоза.

Матч «Бенфика» — «Спартак» пройдёт 10 августа. Встреча состоится на стадионе «Эштадиу да Луш» в Лиссабоне. Начало игры — в 22:00 мск. Первый матч на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве завершился со счётом 2:0 в пользу лиссабонской команды.

Ранее «Спартак» обратился к болельщикам с просьбой не приезжать на матч ЛЧ с «Бенфикой».