Португальский агент считает, что ответный матч против «Спартака» не станет лёгкой прогулкой для «Бенфики»

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Португальский футбольный агент Паулу Барбоза поделился ожиданиями от ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между лиссабонской «Бенфикой» и московским «Спартаком».
Португальский агент считает, что ответный матч против «Спартака» не станет лёгкой прогулкой для «Бенфики»
  • РИА Новости

«У «Бенфики», несмотря на победу в Москве, непростое положение — команда должна продемонстрировать атакующий футбол, потому что впервые за долгое время на стадионе будут болельщики. Футболисты просто не смогут действовать от обороны, думать о ничьей со счётом 0:0. Даже захоти они, никто им так играть не позволит», — приводит слова Барбозы ТАСС.

По его мнению, преимущество «Бенфики» в том, что у неё более опытный состав. Однако, с другой стороны, лиссабонская команда может потерять в скорости из-за возрастных футболистов.

«Спартаку» терять нечего, он будет играть на победу. Их шанс в этой игре может заключаться не только в быстром голе. В футболе всё может быть, ход игры можно изменить», — заключил Барбоза.

Матч «Бенфика» — «Спартак» пройдёт 10 августа. Встреча состоится на стадионе «Эштадиу да Луш» в Лиссабоне. Начало игры — в 22:00 мск. Первый матч на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве завершился со счётом 2:0 в пользу лиссабонской команды.

Ранее «Спартак» обратился к болельщикам с просьбой не приезжать на матч ЛЧ с «Бенфикой».

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