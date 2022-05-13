«Это неподобающе»: тренера Воронкова обвинили в расизме за сказанное в тайм-ауте слово «обезьяна»

Главного тренера калининградского «Локомотива» Андрея Воронкова обвинили в расизме после финальной серии женского чемпионата России по волейболу. В решающей встрече с «Уралочкой-НТМК» специалист взял тайм-аут и во время общения с подопечными произнёс слово «обезьяна». Многие посчитали, что оно было использовано по отношению к кубинке Айламе Монтальво, выступающей за свердловскую команду. Гендиректор клуба Валентина Огиенко потребовала от наставника красно-зелёных публичных извинений, а генеральный секретарь ВФВ Александр Ярёменко заявил, что инцидент рассмотрит дисциплинарная комиссия.

Неожиданный скандал разгорелся после решающего матча финальной серии плей-офф чемпионата России по волейболу среди женщин, в котором встречались «Уралочка-НТМК» и «Локомотив». В конце третьей партии главный тренер калининградского клуба Андрей Воронков в ходе тайм-аута давал наставления девушкам, а затем обратился к Валерии Зайцевой: «Почему опять ловишь эту обезьяну?» Фраза попала в прямой эфир. Свердловские болельщики возмутились услышанным, посчитав это оскорблением в адрес одной из спортсменок: в составе команды выступает темнокожая доигровщица Айлама Монтальво.

Генеральный директор «Уралочки» Валентина Огиенко после встречи заявила, что специалист обязан публично извиниться перед кубинкой за свои слова.

«Это очень грубое нарушение международного уровня! Ну просто ведь сволочи! Невозможно, чтобы такое на всю страну произносилось. Нельзя так себя вести тренеру большой команды — это неподобающе. Тем более они стали чемпионами страны. Очень некрасивый поступок со стороны Андрея Воронкова», — сказала Огиенко в комментарии «Чемпионату».

На случившееся сразу отреагировали во Всероссийской федерации волейбола. Как сообщил генеральный секретарь организации Александр Ярёменко, инцидент будет рассмотрен дисциплинарной комиссией.

«В настоящий момент мы ждём официальных объяснений со стороны клубов, спортсменов и тренера», — приводит слова специалиста Telegram-канал ВФВ.

Обратили внимание на высказывание Воронкова и в Государственной думе. Глава комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв назвал поведение наставника «Локомотива» недопустимым и потребовал наказать его.

«Мы так много говорим об ущемлении прав наших спортсменов на международной арене. Когда россиян пытаются ущемить, мы жёстко отстаиваем их интересы. При этом сами допускаем подобные заявления у нас внутри страны. Надеюсь, федерация волейбола сейчас разберётся с тем, что произошло на самом деле. Пока мы судим по сюжету, по реакции в СМИ. Должна быть созвана комиссия и рассмотрено произошедшее. Если вина Воронкова будет доказана, федерация должна обязательно отреагировать. Наказание должно быть таким, какое предусмотрено правилами: будь то дисквалификация, штраф, отстранение. Такие вещи недопустимы в российском спорте», — заявил чиновник.

При этом волейболист Алексей Спиридонов считает, что России не стоит бояться санкций со стороны международной федерации, поскольку команды выступают только внутри страны.

«Конечно, высказывание осуждаю. Наверняка ему будет грозить дисквалификация в несколько матчей, придётся принести извинения и, возможно, заплатить штраф. Не знаю, захочет ли играть в России Монтальво после такого скандала. Ей самой решать, оставаться или нет», — отметил чемпион Европы.

Возмутился поведением наставника «Локомотива» и комментатор Дмитрий Губерниев. Он предложил дисквалифицировать специалиста на четыре года.

«Тренер Воронков — расист! Это же всем понятно! Его надо с треском выгнать из профессии! Просто позорник!» — написал журналист у себя в Telegram-канале.

Однако далеко не все были столь категоричны в высказываниях. Генеральный менеджер женской сборной России по волейболу Любовь Соколова постаралась смягчить ситуацию. По её мнению, тренер калининградского клуба не хотел специально никого обидеть.

«...нужно быть более подготовленным и эмоционально устойчивым к той или иной ситуации, чтобы не попасть впросак. Надо извиниться перед девочкой, сказать, что не со зла. Сейчас такая обстановка в мире, что как только что-то подобное происходит, считается чуть ли не преступлением», — приводит слова Соколовой «Матч ТВ».

Комментатор Владимир Стецко и вовсе предположил, что это мог быть внутрикомандный сленг, а не расистское высказывание в адрес кубинки.

«Не понимаю суть этой фразы. Она логична относительно игровой ситуации, но в то же время могло подразумеваться что-то другое, какой-то внутрикомандный сленг. Нужно разбираться, дождаться слов самого Воронкова», — считает специалист.

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Не уверена, что наставник «Локомотива» хотел оскорбить Монтальво, и трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина.

«Тренер должен уметь держать себя в руках. Понимаю, когда эмоции зашкаливают, но они профессионалы, должны понимать, что говорят… Я сейчас не защищаю человека, но не думаю, что он имел в виду цвет кожи игрока. В этой ситуации, возможно, своих девчонок хотел раззадорить. Что касается расовых вопросов, в российском спорте этого нет. Да, бывали выходки футбольных фанатов, но тренеры и игроки ведут себя корректно», — заявила бывшая фигуристка.

Вице-президент ВФВ Геннадий Шипулин считает, что Воронков не справился с эмоциями.

«Дисквалификация? Точно не могу сказать, он должен извиниться, и должны провести какое-то служебное расследование. Так было много раз, когда тренеры эмоции не контролируют, но я его не оправдываю», — сказал Шипулин в интервью Metaratings.

При этом все сходятся во мнении, что тренер «Локомотива» в любом случае должен извиниться перед Монтальво. Самый оригинальный способ предложил депутат Госдумы Виталий Милонов.

«Я горжусь тем, что в нашем спорте нет расовой вражды, у нас очень много людей разных цветов кожи выступают, мы же не украинцы какие-то, это у них всё печально. Он должен извиниться перед кубинской спортсменкой и сказать, что не имел в виду её внешний вид. Воронков должен подойти, обнять её, выпить с ней кубинского рома. Если эмоции утихнут и он извинится, можно считать, что инцидент исчерпан. Сейчас он с ней по-другому переговорит, и всё будет хорошо», — подчеркнул чиновник.