Чеферин — о расизме: не нужно бояться наказывать идиотов

Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин высказался о проблеме расизма в футболе.

«Расизм существует в футболе и в обществе, и это проблема. Не нужно бояться наказывать группу идиотов, запятнавших наш спорт. Мы не можем допустить того, что произошло в финале чемпионата Европы на стадионе «Уэмбли», — цитирует Чеферина Marca.

Напомним, что Футбольная ассоциация Англии (FA) заявила о расистских оскорблениях в адрес игроков национальной команды Маркуса Рэшфорда, Букайо Саки и Джейдона Санчо после финала чемпионата Европы — 2020.

Сборная Италии обыграла команду Англии (1:1, 2:3 — пенальти) Матч проходил на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Ранее Чеферин высказался о новом формате еврокубков.