Чеферин — о расизме: не нужно бояться наказывать идиотов
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«Расизм существует в футболе и в обществе, и это проблема. Не нужно бояться наказывать группу идиотов, запятнавших наш спорт. Мы не можем допустить того, что произошло в финале чемпионата Европы на стадионе «Уэмбли», — цитирует Чеферина Marca.
Напомним, что Футбольная ассоциация Англии (FA) заявила о расистских оскорблениях в адрес игроков национальной команды Маркуса Рэшфорда, Букайо Саки и Джейдона Санчо после финала чемпионата Европы — 2020.
Сборная Италии обыграла команду Англии (1:1, 2:3 — пенальти) Матч проходил на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
Ранее Чеферин высказался о новом формате еврокубков.