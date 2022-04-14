Сушинский считает расизмом отказ финнов делать операцию российскому хоккеисту

Чемпион мира в составе сборной России и экс-президент «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал отказ делать операцию хоккеисту системы «Салавата Юлаева» в Финляндии.

«Можно спокойно подать в суд. Понятно, что суд будет не на нашей стороне, но это уже называется расизмом. Почему-то в Америке это самое опасное слово, а у нас это практикуется в любой стране. Почему именно финны поступают так подло? Чем меньше собачка, тем она больше гавкает», — цитирует Сушинского «Чемпионат».

По его мнению, как только политическая обстановка станет более спокойной, финны перестанут так относиться к России. При этом он подчеркнул, что с моральной точки зрения нельзя отказывать людям в лечении.

Напомним, что генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов сообщил, что одному из игроков «Толпара», который является молодёжной командой системы уфимского клуба, отказали в операции в Финляндии.

Ранее депутат Николай Валуев прокомментировал ситуацию с отказом делать операцию российскому хоккеисту в Финляндии.