Валуев прокомментировал ситуацию с отказом делать операцию российскому хоккеисту в Финляндии

Депутат Госдумы Николай Валуев отреагировал на информацию о том, что финские врачи отказались делать операцию российскому хоккеисту.

«О какой этике можно здесь говорить? Любая частная клиника на основании любых причин может отказать в оказании услуги. Но если это произошло из-за национальности игрока, то это попрание всех этических норм», — цитирует Валуева «Чемпионат».

Генеральный директор уфимского клуба «Салават Юлаев» Ринат Баширов сообщил, что российскому хоккеисту отказали в операции в Финляндии.

Ранее Светлана Журова не исключила, что финских врачей, отказавшихся оперировать российского хоккеиста, могли запугать.