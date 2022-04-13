Журова не исключила, что финских врачей, отказавшихся оперировать российского хоккеиста, могли запугать

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Олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на информацию о том, что финские врачи отказались делать операцию российскому хоккеисту.
Журова не исключила, что финских врачей, отказавшихся оперировать российского хоккеиста, могли запугать
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

«Это может только возмущать. Видимо, клятва Гиппократа не про них. Сказать, почему именно финны так поступают, — сложно. От них я такого не ожидала. Может быть, их запугали. Может, им что-то пообещали», — цитирует Журову «Чемпионат».

Она добавила, что сейчас не только спортсменам отказывают в медицинской помощи, но и детям. Она также не исключила, что финнов могли запугать с формулировкой: «Вы следующие».

Генеральный директор уфимского клуба «Салават Юлаев» Ринат Баширов сообщил, что российскому хоккеисту отказали в операции в Финляндии.

Ранее Томи Лямся подвёл итоги работы в «Салават Юлаеве».

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