Журова не исключила, что финских врачей, отказавшихся оперировать российского хоккеиста, могли запугать

Олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на информацию о том, что финские врачи отказались делать операцию российскому хоккеисту.

«Это может только возмущать. Видимо, клятва Гиппократа не про них. Сказать, почему именно финны так поступают, — сложно. От них я такого не ожидала. Может быть, их запугали. Может, им что-то пообещали», — цитирует Журову «Чемпионат».

Она добавила, что сейчас не только спортсменам отказывают в медицинской помощи, но и детям. Она также не исключила, что финнов могли запугать с формулировкой: «Вы следующие».

Генеральный директор уфимского клуба «Салават Юлаев» Ринат Баширов сообщил, что российскому хоккеисту отказали в операции в Финляндии.

Ранее Томи Лямся подвёл итоги работы в «Салават Юлаеве».