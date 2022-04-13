Лямся подвёл итоги работы в «Салавате Юлаеве»

Бывший главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» финн Томи Лямся подвёл итоги сезона.

«Это был мой пятый сезон в клубе, и перед его стартом я считал, что это наша сильнейшая команда за это время. Перед сезоном мы внесли изменения в наш стиль игры и в состав», — цитирует Лямсю «Чемпионат».

По его словам, у него были большие ожидания от матчей плей-офф, но некоторые игроки ушли, команду пришлось собирать почти заново, а для молодых хоккеистов это был настоящий вызов.

«В серии с «Трактором» я считаю ключевой пятую игру, мы имели множество моментов, но не смогли выиграть. Этот сезон оставляет после себя много вопросов «а что если», но он уже в прошлом», — добавил Лямся.

Напомним, что с 2017 по 2020 год финский специалист входил в тренерский штаб уфимцев, а затем возглавил команду. Ему удавалось дважды доводить «Салават» до четвертьфинала Кубка Гагарина. Лямся покинул клуб в связи со сложной ситуацией в мире.

Ранее генеральный директор Ринат Баширов рассказал, когда «Салават Юлаев» объявит имя нового главного тренера.