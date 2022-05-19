Грачёва: расистское высказывание Воронкова изменило его репутацию не в лучшую сторону
- РИА Новости
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«Вероятно, эта ситуация сыграет свою роль. Даже если не будет какого-то сурового наказания, то его репутация изменилась, наверное, не в лучшую сторону. Но на пост главного тренера огромная конкуренция, если брать хотя бы те имена, которые озвучили. Среди них в том числе Константин Брянский, который выиграл с «Динамо» два чемпионства подряд. Эту конкуренцию ещё нужно было выиграть. Поэтому сегодняшнее разбирательство — не решающий момент в вопросе выбора главного тренера сборной», — заявила Грачёва RT.
Ранее Грачёва отреагировала на отказ Воронкова принести извинения за расистское высказывание.