Грачёва: расистское высказывание Воронкова изменило его репутацию не в лучшую сторону

Короткая ссылка
Серебряный призёр Олимпийских игр по волейболу Татьяна Грачёва оценила шансы главного тренера калининградского «Локомотива» Андрея Воронкова стать наставником мужской сборной России после расистского высказывания в адрес игрока «Уралочки-НТМК» Айламы Монтальво.
Грачёва: расистское высказывание Воронкова изменило его репутацию не в лучшую сторону
  • РИА Новости
  • © Роман Кручинин

«Вероятно, эта ситуация сыграет свою роль. Даже если не будет какого-то сурового наказания, то его репутация изменилась, наверное, не в лучшую сторону. Но на пост главного тренера огромная конкуренция, если брать хотя бы те имена, которые озвучили. Среди них в том числе Константин Брянский, который выиграл с «Динамо» два чемпионства подряд. Эту конкуренцию ещё нужно было выиграть. Поэтому сегодняшнее разбирательство — не решающий момент в вопросе выбора главного тренера сборной», — заявила Грачёва RT.

Ранее Грачёва отреагировала на отказ Воронкова принести извинения за расистское высказывание.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить