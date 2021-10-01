Грузовой корабль Dragon приводнился в Атлантическом океане

Грузовой корабль Dragon американской компании SpaceX приводнился неподалёку от побережья Флориды в Атлантическом океане.

Об этом сообщается в аккаунте компании в Twitter.

Корабль доставил около 2,9 тонн грузов, в числе которых — результаты научных экспериментов с Международной космической станции (МКС), где сейчас находятся космонавты «Роскосмоса» Олег Новицкий и Пётр Дубров, астронавты NASA Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт Европейского космического агентства Тома Песке, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хосидэ.

Ранее стало известно, что SpaceX впервые в истории осуществила запуск ракеты-носителя с кораблём Crew Dragon с гражданским экипажем на борту.