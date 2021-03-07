Врачи ожидают роста заболеваемости COVID-19 в России в середине весны

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Заболеваемость коронавирусом может вырасти в России в середине весны, рассказали врачи-инфекционисты.

«Я считаю, что в середине весны, скорее всего, будет не снижение, а повышение заболеваемости», — цитирует РИА Новости врача-инфекциониста Евгения Тимакова.

По его словам, у людей, переболевших год назад, возникнет риск заболеть повторно.

Также он отметил, что после зимы у людей ослаблен иммунитет.

С его позицией согласен доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

«Мы очень надеемся, что к апрелю-маю заболеваемость снизится», — добавил он.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о награждении более 200 медицинских работников, борющихся с коронавирусом, орденами Пирогова и медалями Луки Крымского.

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