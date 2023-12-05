Ректор МИИГАиК Камынина анонсировала новые научные разработки вуза

Ректор Московского государственного университета геодезии и картографии (МИИГАиК) Надежда Камынина рассказала о новых разработках учёных университета. Одна из них даёт возможность отслеживать в небе до 500 тыс. БЛА одновременно.

«Это технология обработки потоков пространственно-временных данных, интенсивность которых действительно может достигать 500—600 тыс. сообщений в секунду», — сообщила Камынина в интервью «Российской газете».

По её словам, данная технология может быть адаптирована под многие другие задачи: от движения в умных городах, в том числе беспилотного, до видеонаблюдения, мониторинга чрезвычайных ситуаций и экологической обстановки.

В настоящее время проект пилотируется. В конце года состоится запуск экспериментального прототипа.

Наряду с этим открытый при вузе Центр компетенций Национальной технологической инициативы по сквозной технологии «Геоданные и геоинформационные технологии» разработал технологию, защищающую от глушения и подмены сигналов ГЛОНАСС/ГНСС.

Технология контроля, учёта и исключения влияния на спутниковый сигнал широко востребована, подчеркнула ректор.

Ранее ректор МГУ имени М.В. Ломоносова, академик РАН Виктор Садовничий рассказал об образовательном проекте, который вуз развивает в сотрудничестве с Китаем.