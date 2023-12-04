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Ректор МГУ Садовничий рассказал о развитии университета в Шэньчжэне

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Ректор МГУ имени М.В. Ломоносова, академик РАН Виктор Садовничий рассказал об образовательном проекте, который вуз развивает в сотрудничестве с Китаем.
Ректор МГУ Садовничий рассказал о развитии университета в Шэньчжэне
  • РИА Новости

В Шэньчжэне в 2017 году МГУ учредил университет совместно с Пекинским политехническим институтом, поделился ректор в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, китайские партнёры в рекордно сжатые сроки выстроили новый кампус, в том числе почти точную копию главного здания МГУ.

«У нас там очень серьёзный уровень взаимопонимания с мэрией и правительством региона. Свидетельством признания особой роли Совместного университета для Шэньчжэня, уважения к нашей научной традиции стала закладка в кампусе сквера «Ломоносов», — рассказал Садовничий.

По его словам, в Китае нет бесплатного высшего образования, но в Университете МГУ — ППИ в Шэньчжэне для одарённых студентов из России и других стран предусмотрены стипендиальные программы.

Ранее мэр Ставрополя Иван Ульянченко провёл онлайн-встречу с главой китайского города Чжэньцзян, крупнейшего в провинции Цзянсу. В ходе разговора стороны обсудили вопрос укрепления культурных связей.

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