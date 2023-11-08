Мэр Ставрополя обсудил укрепление культурных связей с главой китайского Чжэньцзяна

Мэр Ставрополя Иван Ульянченко провёл онлайн-встречу с главой китайского города Чжэньцзян, крупнейшего в провинции Цзянсу. В ходе разговора они обсудили вопрос укрепления культурных связей.

Видеозвонок глав городов-побратимов инициировала китайская сторона, сообщает ИА «Победа26» со ссылкой на пресс-службу администрации краевой столицы.

Ульянченко рассказал китайскому коллеге о направлениях развития сферы экономики и благоустройства.

Кроме того, стороны обменялись опытом по управлению городами, а также обсудили мероприятия социально-культурной сферы, в том числе проведённые совместно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв в ходе визита в Китай на встрече с первым заммэра Чунцина Ченом Мингбо обсудил развитие совместных образовательных программ.