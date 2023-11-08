Мэр Ставрополя обсудил укрепление культурных связей с главой китайского Чжэньцзяна
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Видеозвонок глав городов-побратимов инициировала китайская сторона, сообщает ИА «Победа26» со ссылкой на пресс-службу администрации краевой столицы.
Ульянченко рассказал китайскому коллеге о направлениях развития сферы экономики и благоустройства.
Кроме того, стороны обменялись опытом по управлению городами, а также обсудили мероприятия социально-культурной сферы, в том числе проведённые совместно.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв в ходе визита в Китай на встрече с первым заммэра Чунцина Ченом Мингбо обсудил развитие совместных образовательных программ.