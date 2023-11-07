ВШЭ расширяет сотрудничество с вузами Индии в сфере социальных наук

Делегация петербургского филиала Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) и Индийский институт менеджмента в Индоре заключили соглашение о сотрудничестве в сфере социальных наук, менеджмента и дизайна.

Об этом сообщает neva.today со ссылкой на пресс-службу НИУ ВШЭ.

В частности, два вуза заключили соглашение о создании зеркальной лаборатории в области экологического поведения, социального благополучия и ответственного менеджмента.

Кроме того, стороны обсудили сотрудничество в области бизнес-образования и дизайна, а также запуск совместной программы Executive MBA «Делаем бизнес в Индии».

В рамках сотрудничества предполагается осуществлять студенческий обмен.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв в ходе визита в Китай на встрече с первым заммэра Чунцина Ченом Мингбо обсудил развитие совместных образовательных программ.