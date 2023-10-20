Воробьёв в Китае обсудил развитие совместных образовательных программ
- РИА Новости
Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на соцсети губернатора.
Воробьёв напомнил, что месяц назад представители ведущих школ Подмосковья приезжали в КНР для знакомства с передовыми методиками образования, а также для обмена опытом.
«Китайский язык сейчас — один из самых востребованных... Знаю, что и в Китае изучают русский язык. Мы со своей стороны заинтересованы в обмене такими программами», — отметил губернатор.
Ранее сообщалось, что Андрей Воробьёв в ходе официального визита в Пекин провёл переговоры с китайскими партнёрами о ходе строительства второй очереди международного комплекса «Гринвуд» в Красногорске.