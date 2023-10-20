Воробьёв в Китае обсудил развитие совместных образовательных программ

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в ходе визита в Китай на встрече с первым заммэра Чунцина Ченом Мингбо обсудил развитие совместных образовательных программ.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на соцсети губернатора.

Воробьёв напомнил, что месяц назад представители ведущих школ Подмосковья приезжали в КНР для знакомства с передовыми методиками образования, а также для обмена опытом.

«Китайский язык сейчас — один из самых востребованных... Знаю, что и в Китае изучают русский язык. Мы со своей стороны заинтересованы в обмене такими программами», — отметил губернатор.

Ранее сообщалось, что Андрей Воробьёв в ходе официального визита в Пекин провёл переговоры с китайскими партнёрами о ходе строительства второй очереди международного комплекса «Гринвуд» в Красногорске.