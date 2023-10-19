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Воробьёв обсудил с партнёрами из Китая строительство второй очереди бизнес-парка

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в ходе официального визита в Пекин провёл переговоры с китайскими партнёрами о ходе строительства второй очереди международного комплекса «Гринвуд» в Красногорске.
Воробьёв обсудил с партнёрами из Китая строительство второй очереди бизнес-парка
  • РИА Новости

Бизнес-парк привлёк уже свыше 300 компаний из 14 стран, передаёт телеканал «360».

Первую очередь парка построили в 2010 году. Сообщается, что «Гринвуд» ежегодно вносит вклад в российско-китайский товарооборот в размере около $6 млрд. Благодаря проекту в регионе появилось 12 тыс. рабочих мест.

Воробьёв обсудил планы по сотрудничеству с генеральным директором бизнес-парка Чжоу Лицюнем и председателем совета директоров China Chengtong Holding Group Ltd. Чжу Бисинем.

Строительство второй очереди «Гринвуд» стартовало в 2019 году. Готовность достигла 60%.

Ранее «Утро.ру» со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщало, что в ходе реализации масштабных инвестпроектов в столице появятся промышленный технопарк и новые предприятия.

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