Воробьёв обсудил с партнёрами из Китая строительство второй очереди бизнес-парка

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в ходе официального визита в Пекин провёл переговоры с китайскими партнёрами о ходе строительства второй очереди международного комплекса «Гринвуд» в Красногорске.

Бизнес-парк привлёк уже свыше 300 компаний из 14 стран, передаёт телеканал «360».

Первую очередь парка построили в 2010 году. Сообщается, что «Гринвуд» ежегодно вносит вклад в российско-китайский товарооборот в размере около $6 млрд. Благодаря проекту в регионе появилось 12 тыс. рабочих мест.

Воробьёв обсудил планы по сотрудничеству с генеральным директором бизнес-парка Чжоу Лицюнем и председателем совета директоров China Chengtong Holding Group Ltd. Чжу Бисинем.

Строительство второй очереди «Гринвуд» стартовало в 2019 году. Готовность достигла 60%.

Ранее «Утро.ру» со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщало, что в ходе реализации масштабных инвестпроектов в столице появятся промышленный технопарк и новые предприятия.