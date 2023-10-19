Воробьёв обсудил с партнёрами из Китая строительство второй очереди бизнес-парка
- РИА Новости
Бизнес-парк привлёк уже свыше 300 компаний из 14 стран, передаёт телеканал «360».
Первую очередь парка построили в 2010 году. Сообщается, что «Гринвуд» ежегодно вносит вклад в российско-китайский товарооборот в размере около $6 млрд. Благодаря проекту в регионе появилось 12 тыс. рабочих мест.
Воробьёв обсудил планы по сотрудничеству с генеральным директором бизнес-парка Чжоу Лицюнем и председателем совета директоров China Chengtong Holding Group Ltd. Чжу Бисинем.
Строительство второй очереди «Гринвуд» стартовало в 2019 году. Готовность достигла 60%.
Ранее «Утро.ру» со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщало, что в ходе реализации масштабных инвестпроектов в столице появятся промышленный технопарк и новые предприятия.