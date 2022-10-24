Грузовик «Прогресс МС-19» отстыковался от МКС перед затоплением
«Прощай, «Прогресс МС-19», ты с честью выполнил свой долг. Грузовик «Прогресс МС-19» покинул МКС в понедельник, 24 октября 2022 года, проработав на ней более восьми месяцев», — говорится в сообщении госкорпорации.
Корабль отстыковался от малого исследовательского модуля «Поиск» в 01:45:34 по мск. Предположительно, уже в 04:51 грузовик войдёт в атмосферу и сгорит. Несгоревшие конструкции приземлятся в несудоходной части Тихого океана.
«Прогресс» был выведен на околоземную орбиту в феврале 2022 года.