Ракета «Союз» успешно вывела грузовой корабль «Прогресс» на орбиту

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Ракета «Союз-2.1а» успешно вывела грузовой корабль «Прогресс» на околоземную орбиту. Об этом сообщила госкорпорация «Роскосмос».

«Есть раскрытие солнечных батарей и антенн грузового корабля Прогресс МС-19», — заявили в «Роскосмосе».

Отмечается, что пуск и полёт ракеты-носителя прошли в штатном режиме. В сообщении говорится, что «орбита «Прогресса» также в норме».

Стыковка корабля с модулем «Поиск» российского сегмента МКС запланирована 17 февраля.

Ранее ракета «Союз» с грузовым кораблём «Прогресс» стартовала с космодрома Байконур.

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