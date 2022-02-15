Ракета «Союз» успешно вывела грузовой корабль «Прогресс» на орбиту

Ракета «Союз-2.1а» успешно вывела грузовой корабль «Прогресс» на околоземную орбиту. Об этом сообщила госкорпорация «Роскосмос».

«Есть раскрытие солнечных батарей и антенн грузового корабля Прогресс МС-19», — заявили в «Роскосмосе».

Отмечается, что пуск и полёт ракеты-носителя прошли в штатном режиме. В сообщении говорится, что «орбита «Прогресса» также в норме».

Есть раскрытие солнечных батарей и антенн грузового корабля #ПрогрессМС19.

Пуск и полет ракеты-носителя прошли в штатном режиме! Орбита «Прогресса» также в норме. pic.twitter.com/uTUofkNynC — РОСКОСМОС (@roscosmos) February 15, 2022

Стыковка корабля с модулем «Поиск» российского сегмента МКС запланирована 17 февраля.

Ранее ракета «Союз» с грузовым кораблём «Прогресс» стартовала с космодрома Байконур.