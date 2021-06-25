Авиационный спецназ: какую роль сыграл 402-й истребительный полк ВВС СССР в борьбе с нацизмом
- РИА Новости
80 лет назад в Подмосковье на аэродроме Чкаловский началось формирование 402-го истребительного авиационного полка (ИАП) особого назначения. Как отмечается в материалах Минобороны РФ, подразделение появилось по личному распоряжению Иосифа Сталина, которое было закреплено в приказе наркома обороны СССР № 0044.
ИАП предназначался для действий на особо напряжённых участках фронта в качестве резерва Ставки Верховного Главнокомандующего. Кадровую основу 402-го полка составили специалисты Научно-испытательного института ВВС и Наркомата авиационной промышленности — наиболее подготовленные лётчики, инженеры и техники.
Первым командиром подразделения был назначен лётчик-испытатель Пётр Стефановский. Впоследствии он получил «Золотую Звезду» Героя Советского Союза и звание генерал-майора авиации. Правда, Стефановский недолго руководил формированием — уже 15 июля 1941 года он был отозван в Москву, а новым командиром был назначен майор Константин Груздев.
402-й ИАП успешно сражался всю Великую Отечественную войну, став самым результативным формированием советских ВВС. На его счету более 13,5 тыс. боевых вылетов и 810 уничтоженных вражеских самолётов.
Периодически офицеры этого элитного подразделения выполняли несвойственные им задачи, атакуя противника на земле. В ходе таких миссий они уничтожили 10 артиллерийских батарей, 25 аэростатов, 99 железнодорожных вагонов, 435 автомобилей, около 2,8 тыс. солдат и офицеров вермахта.
За годы войны в сражениях с люфтваффе и сухопутными частями нацистской Германии 402-й ИАП потерял 81 лётчика, шесть инженеров и техников, 101 самолёт. Как отмечают эксперты, относительно небольшие для Второй мировой потери являются красноречивым свидетельством высочайшего профессионализма кадров, служивших в 402-м авиаполке.
От Новгорода до Берлина
Счёт воздушных побед 402-го авиаполка был открыт 2 июля 1941 года на Северо-Западном фронте. В этот день советские лётчики подбили три немецких бомбардировщика Ju 88A («Юнкерс») и один разведчик Henschel Hs 126, который корректировал бомбометание. За первые три дня боёв полк сбил 12 самолётов люфтваффе.
22 июля после пополнения техникой ИАП вошёл в состав 57-й смешанной авиационной дивизии ВВС. Главная задача подразделения заключалась в прикрытии и поддержки сухопутных войск при обороне Старой Руссы и Новгорода. В августе лётчики уничтожили 27 вражеских самолётов.
- Сбитый немецкий истребитель
- РИА Новости
- © Георгий Зельма
В начале войны на вооружении 402-го полка находился новейший на тот момент истребитель-перехватчик МиГ-3 разработки советских конструкторов Артёма Микояна и Михаила Гуревича. Эта машина отличалась большим практическим потолком и высокой скоростью.
Однако с осени 1941 года ИАП начинает испытывать острейший дефицит исправных машин. В частности, формирование не имело возможности заменить изношенные двигатели МиГ-3.
В январе 1942 года подразделение было выведено из состава 57-й дивизии и перебазировано на аэродром Выползово в Тверской области, где занялось восстановлением материальной части. Весной полк получил самолёты Як-1 и начал осваивать их в фронтовых условиях.
Летом лётчики вернулись к выполнению боевых задач. По состоянию на 22 ноября 1942 года полк совершил 5295 боевых вылета, провёл 152 групповых воздушных сражения, уничтожил 119 самолётов противника в воздухе и 105 — на земле. Награды получили 41 военнослужащий, потери с начала войны составили 36 человек.
В конце ноября 1942-го 402-й полк убыл на переформирование в Багай-Барановку (Саратовская область), где в его ряды влились лётчики 301-го истребительного авиационного полка Дальневосточного фронта и техники 8-го запасного истребительного авиаполка.
В первой половине 1943 года элитное формирование активно воевало на Северо-Кавказском фронте. В его обязанности входила поддержка и прикрытие частей Красной армии, занимавшихся ликвидацией плацдарма оккупантов на Таманском полуострове, а также сопровождение штурмовиков Ил-2 и бомбардировщиков Пе-2.
В июне ИАП был выведен в Липецк, где располагалась крупнейшая советская авиашкола, для пополнения людьми и техникой. Полк получает истребители Як-9Т и Як-1б. 1 сентября подразделение получило нового командира — майора Алексея Ерёмина, имевшего большой опыт ночных боёв. При нём лётчики стали широко практиковать вылеты в тёмное время суток.
Осенью 1943 года полк прикрывает советские войска в сражениях за юго-восточную Украину. С января по март 1944 года подразделение участвует в боях за окончательное освобождение Крыма.
Лётчики защищали плацдарм Красной армии на Сиваше, который постоянно атаковали пикирующие бомбардировщики Ju-87. Большие потери из-за действий 402-го полка вынудили противника отказаться от применения этих самолётов.
- Советские лётчики-истребители перед боевым вылетом
- РИА Новости
- © Яков Халип
С апреля по май 402-й ИАП прикрывает наступающие части 19-го танкового корпуса, не допустив по ним ни одного бомбардировочного удара люфтваффе. По завершении Крымской наступательной операции подразделение особого назначения выводится в резерв Ставки Верховного Главнокомандующего для пополнения новыми самолётами. 24 мая 1944 года за отличие в боях формированию присвоено почётное наименование «Севастопольский».
17 июня 1944-го полк перебрасывается на северо-запад для участия в Белорусской стратегической наступательной операции «Багратион». Лётчики обеспечивали наступление войск 3-го Белорусского фронта и прикрывали от налётов вражеской авиации Вильнюс, Молодечно и Броды после их освобождения. 10 июля полк был награждён орденом Красного Знамени.
В конце 1944 года после пополнения техникой в Багай-Барановке (лётчики переучились на Як-3, ставшие модернизацией Як-1) подразделение вновь возвращается на северо-запад, где действует в оперативном подчинении штаба 16-й воздушной армии. На финальном этапе войны лётчики отличились в боях за освобождение Польши, восточногерманских городов и в Берлинской операции.
26 апреля 1945 года за проявленную доблесть и образцовое выполнение заданий командования при овладении городами Бельгард, Трептов, Грайфенберг, Каммин, Гюльцов, Платтен 402-й авиаполк получил орден Суворова III степени. За время войны десять лётчиков получили звание Героев Советского Союза, 19 военнослужащих — орден Ленина, 75 — орден Красного Знамени.
В феврале 1949-го 402-й полк особого назначения был переименован в 968-й истребительный авиационный Севастопольский Краснознамённый ордена Суворова III степени полк. До октября 1951 года подразделение базировалось на различных аэродромах ГДР, а затем его перевели в посёлок Россь в Белоруссии. С марта 1989 по февраль 1992 года полк вновь дислоцировался в Восточной Германии (Альтенбург).
С выводом советских войск из бывшей ГДР местом постоянного базирования подразделения становится Липецк. Там его офицеры по сей день занимаются в основном научной и исследовательской работой.
«Серьёзный соперник»
Как отметил в беседе с RT научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков, путь 402-полка отражает драматичную историю истребительной авиации СССР в период Великой Отечественной.
«В начале войны Советский Союз испытывал острый дефицит новых истребителей. Основой парка были устаревшие машины И-15, И-16. К тому же, множество самолётов было потеряно в результате вражеской бомбардировки аэродромов. Немцы летали на превосходных для своего времени машинах, например, Me-109, и сразу захватили господство в воздухе», — констатировал Мягков.
- Лётчик ВВС Красной армии
- РИА Новости
- © Анатолий Гаранин
По его словам, советским лётчикам приходилось сражаться с люфтваффе в невероятно тяжёлых условиях. Мягков напомнил, что первыми героями СССР среди лётного состава Красной армии были как раз офицеры, управлявшие истребителями.
«Приходилось уничтожать врага любыми доступными способами, в том числе таранными ударами. Немцы поняли, что имеют дело с серьёзным соперником. Очень большой вклад истребительная авиация — правда, не без помощи зенитной артиллерии — внесла в оборону Ленинграда и Москвы», — сказал Мягков.
Как считает эксперт, в пользу СССР ситуация в воздухе изменилась к Сталинградской битве, когда Советский Союз смог наладить процесс подготовки лётчиков и массовый выпуск современных самолётов. Окончательный же перелом, по мнению эксперта, произошёл весной 1943 года в ходе сражений в небе над Кубанью.
В комментарии RT заслуженный лётчик России генерал-майор Владимир Попов также напомнил о колоссальной нехватке материально-технических ресурсов у истребительной авиации СССР в 1941—1942 годах. Однако с налаживанием поставок самолётов и комплектующих люфтваффе стали быстро терять господство в воздухе.
«Отсутствие необходимого количества истребителей приводило к большим потерям штурмовой и бомбардировочной авиации, порой беспрепятственной бомбардировке наших войск и городов. Но эффект от работы промышленности в три смены не заставил себя долго ждать — как только пошли масштабные поставки истребителей и запчастей, ситуация на фронте стала меняться», — пояснил Попов.
Он также отметил, что огромная работа во время войны была проделана в области формирования системы подготовки лётного состава. По словам Попова, несмотря на кадровый голод, СССР удалось создать центры и методические материалы, позволявшие в предельно короткие сроки обучать молодых офицеров и передавать им боевой опыт.
«Времени на обучение в привычном понимании этого слова в период войны не было. Даже в конце войны на фронт уходили новобранцы, не знакомые с практикой боевого применения истребителей. Однако, естественно, воевали лётчики, добившиеся вершин мастерства в своей нелёгкой профессии, были полки, как 402-й, представлявшие элиту истребительной авиации СССР», — подытожил Попов.
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