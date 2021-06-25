Авиационный спецназ: какую роль сыграл 402-й истребительный полк ВВС СССР в борьбе с нацизмом

25 июня 1941 года началось формирование 402-го истребительного авиационного полка особого назначения. В подразделение влились наиболее подготовленные инженерные и лётные кадры, воевавшие на новейших в то время машинах МиГ-3. Уже 2 июля полк открыл счёт воздушных побед, сбив четыре немецких самолёта. Всего за время Великой Отечественной войны лётчики этого подразделения уничтожили 810 машин противника, став самым результативным формированием ВВС Красной армии. Как считают эксперты, победы авиаполка были обеспечены высоким мастерством и мужеством личного состава, а также успешной работой советской оборонной промышленности.

80 лет назад в Подмосковье на аэродроме Чкаловский началось формирование 402-го истребительного авиационного полка (ИАП) особого назначения. Как отмечается в материалах Минобороны РФ, подразделение появилось по личному распоряжению Иосифа Сталина, которое было закреплено в приказе наркома обороны СССР № 0044.

ИАП предназначался для действий на особо напряжённых участках фронта в качестве резерва Ставки Верховного Главнокомандующего. Кадровую основу 402-го полка составили специалисты Научно-испытательного института ВВС и Наркомата авиационной промышленности — наиболее подготовленные лётчики, инженеры и техники.

Первым командиром подразделения был назначен лётчик-испытатель Пётр Стефановский. Впоследствии он получил «Золотую Звезду» Героя Советского Союза и звание генерал-майора авиации. Правда, Стефановский недолго руководил формированием — уже 15 июля 1941 года он был отозван в Москву, а новым командиром был назначен майор Константин Груздев.

402-й ИАП успешно сражался всю Великую Отечественную войну, став самым результативным формированием советских ВВС. На его счету более 13,5 тыс. боевых вылетов и 810 уничтоженных вражеских самолётов.

Периодически офицеры этого элитного подразделения выполняли несвойственные им задачи, атакуя противника на земле. В ходе таких миссий они уничтожили 10 артиллерийских батарей, 25 аэростатов, 99 железнодорожных вагонов, 435 автомобилей, около 2,8 тыс. солдат и офицеров вермахта.

За годы войны в сражениях с люфтваффе и сухопутными частями нацистской Германии 402-й ИАП потерял 81 лётчика, шесть инженеров и техников, 101 самолёт. Как отмечают эксперты, относительно небольшие для Второй мировой потери являются красноречивым свидетельством высочайшего профессионализма кадров, служивших в 402-м авиаполке.

От Новгорода до Берлина

Счёт воздушных побед 402-го авиаполка был открыт 2 июля 1941 года на Северо-Западном фронте. В этот день советские лётчики подбили три немецких бомбардировщика Ju 88A («Юнкерс») и один разведчик Henschel Hs 126, который корректировал бомбометание. За первые три дня боёв полк сбил 12 самолётов люфтваффе.

22 июля после пополнения техникой ИАП вошёл в состав 57-й смешанной авиационной дивизии ВВС. Главная задача подразделения заключалась в прикрытии и поддержки сухопутных войск при обороне Старой Руссы и Новгорода. В августе лётчики уничтожили 27 вражеских самолётов.

Сбитый немецкий истребитель

РИА Новости

© Георгий Зельма

В начале войны на вооружении 402-го полка находился новейший на тот момент истребитель-перехватчик МиГ-3 разработки советских конструкторов Артёма Микояна и Михаила Гуревича. Эта машина отличалась большим практическим потолком и высокой скоростью.

Однако с осени 1941 года ИАП начинает испытывать острейший дефицит исправных машин. В частности, формирование не имело возможности заменить изношенные двигатели МиГ-3.

В январе 1942 года подразделение было выведено из состава 57-й дивизии и перебазировано на аэродром Выползово в Тверской области, где занялось восстановлением материальной части. Весной полк получил самолёты Як-1 и начал осваивать их в фронтовых условиях.

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Летом лётчики вернулись к выполнению боевых задач. По состоянию на 22 ноября 1942 года полк совершил 5295 боевых вылета, провёл 152 групповых воздушных сражения, уничтожил 119 самолётов противника в воздухе и 105 — на земле. Награды получили 41 военнослужащий, потери с начала войны составили 36 человек.

В конце ноября 1942-го 402-й полк убыл на переформирование в Багай-Барановку (Саратовская область), где в его ряды влились лётчики 301-го истребительного авиационного полка Дальневосточного фронта и техники 8-го запасного истребительного авиаполка.

В первой половине 1943 года элитное формирование активно воевало на Северо-Кавказском фронте. В его обязанности входила поддержка и прикрытие частей Красной армии, занимавшихся ликвидацией плацдарма оккупантов на Таманском полуострове, а также сопровождение штурмовиков Ил-2 и бомбардировщиков Пе-2.

В июне ИАП был выведен в Липецк, где располагалась крупнейшая советская авиашкола, для пополнения людьми и техникой. Полк получает истребители Як-9Т и Як-1б. 1 сентября подразделение получило нового командира — майора Алексея Ерёмина, имевшего большой опыт ночных боёв. При нём лётчики стали широко практиковать вылеты в тёмное время суток.

Осенью 1943 года полк прикрывает советские войска в сражениях за юго-восточную Украину. С января по март 1944 года подразделение участвует в боях за окончательное освобождение Крыма.

Лётчики защищали плацдарм Красной армии на Сиваше, который постоянно атаковали пикирующие бомбардировщики Ju-87. Большие потери из-за действий 402-го полка вынудили противника отказаться от применения этих самолётов.

Советские лётчики-истребители перед боевым вылетом

РИА Новости

© Яков Халип

С апреля по май 402-й ИАП прикрывает наступающие части 19-го танкового корпуса, не допустив по ним ни одного бомбардировочного удара люфтваффе. По завершении Крымской наступательной операции подразделение особого назначения выводится в резерв Ставки Верховного Главнокомандующего для пополнения новыми самолётами. 24 мая 1944 года за отличие в боях формированию присвоено почётное наименование «Севастопольский».

17 июня 1944-го полк перебрасывается на северо-запад для участия в Белорусской стратегической наступательной операции «Багратион». Лётчики обеспечивали наступление войск 3-го Белорусского фронта и прикрывали от налётов вражеской авиации Вильнюс, Молодечно и Броды после их освобождения. 10 июля полк был награждён орденом Красного Знамени.

В конце 1944 года после пополнения техникой в Багай-Барановке (лётчики переучились на Як-3, ставшие модернизацией Як-1) подразделение вновь возвращается на северо-запад, где действует в оперативном подчинении штаба 16-й воздушной армии. На финальном этапе войны лётчики отличились в боях за освобождение Польши, восточногерманских городов и в Берлинской операции.

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26 апреля 1945 года за проявленную доблесть и образцовое выполнение заданий командования при овладении городами Бельгард, Трептов, Грайфенберг, Каммин, Гюльцов, Платтен 402-й авиаполк получил орден Суворова III степени. За время войны десять лётчиков получили звание Героев Советского Союза, 19 военнослужащих — орден Ленина, 75 — орден Красного Знамени.

В феврале 1949-го 402-й полк особого назначения был переименован в 968-й истребительный авиационный Севастопольский Краснознамённый ордена Суворова III степени полк. До октября 1951 года подразделение базировалось на различных аэродромах ГДР, а затем его перевели в посёлок Россь в Белоруссии. С марта 1989 по февраль 1992 года полк вновь дислоцировался в Восточной Германии (Альтенбург).

С выводом советских войск из бывшей ГДР местом постоянного базирования подразделения становится Липецк. Там его офицеры по сей день занимаются в основном научной и исследовательской работой.

«Серьёзный соперник»

Как отметил в беседе с RT научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков, путь 402-полка отражает драматичную историю истребительной авиации СССР в период Великой Отечественной.

«В начале войны Советский Союз испытывал острый дефицит новых истребителей. Основой парка были устаревшие машины И-15, И-16. К тому же, множество самолётов было потеряно в результате вражеской бомбардировки аэродромов. Немцы летали на превосходных для своего времени машинах, например, Me-109, и сразу захватили господство в воздухе», — констатировал Мягков.

Лётчик ВВС Красной армии

РИА Новости

© Анатолий Гаранин

По его словам, советским лётчикам приходилось сражаться с люфтваффе в невероятно тяжёлых условиях. Мягков напомнил, что первыми героями СССР среди лётного состава Красной армии были как раз офицеры, управлявшие истребителями.

«Приходилось уничтожать врага любыми доступными способами, в том числе таранными ударами. Немцы поняли, что имеют дело с серьёзным соперником. Очень большой вклад истребительная авиация — правда, не без помощи зенитной артиллерии — внесла в оборону Ленинграда и Москвы», — сказал Мягков.

Как считает эксперт, в пользу СССР ситуация в воздухе изменилась к Сталинградской битве, когда Советский Союз смог наладить процесс подготовки лётчиков и массовый выпуск современных самолётов. Окончательный же перелом, по мнению эксперта, произошёл весной 1943 года в ходе сражений в небе над Кубанью.

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В комментарии RT заслуженный лётчик России генерал-майор Владимир Попов также напомнил о колоссальной нехватке материально-технических ресурсов у истребительной авиации СССР в 1941—1942 годах. Однако с налаживанием поставок самолётов и комплектующих люфтваффе стали быстро терять господство в воздухе.

«Отсутствие необходимого количества истребителей приводило к большим потерям штурмовой и бомбардировочной авиации, порой беспрепятственной бомбардировке наших войск и городов. Но эффект от работы промышленности в три смены не заставил себя долго ждать — как только пошли масштабные поставки истребителей и запчастей, ситуация на фронте стала меняться», — пояснил Попов.

Он также отметил, что огромная работа во время войны была проделана в области формирования системы подготовки лётного состава. По словам Попова, несмотря на кадровый голод, СССР удалось создать центры и методические материалы, позволявшие в предельно короткие сроки обучать молодых офицеров и передавать им боевой опыт.