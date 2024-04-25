«Факторы окружающей среды»: академик РАН — о профилактике и лечении сезонной аллергии

Аллергия, в том числе сезонный поллиноз, поддаётся лечению, для этого разработан и применяется метод АСИТ — вакцинация пациента специально подготовленным экстрактом аллергена. Лечение проводится по специальной схеме и чаще всего занимает около трёх лет. Современные вакцины такого типа стали настолько безопасными и так редко вызывают побочные эффекты, что смогут в будущем применяться и для профилактики аллергии. Об этом в интервью RT рассказал Александр Караулов, академик РАН, заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии, руководитель лаборатории иммунопатологии Сеченовского университета, профессор, доктор медицинских наук. Специалист объяснил, как аллергия связана с наследственностью, а также дал практические советы для страдающих от поллиноза людей.

— Весна — тяжёлый период для аллергиков, страдающих от поллиноза — аллергии на пыльцу растений. Это один из наиболее распространённых в России видов аллергии. Расскажите, пожалуйста, о симптомах этого заболевания и чем оно отличается от других видов. Какие растения чаще всего вызывают поллиноз и в какое время года наблюдается наибольшая активность?

— Спектр аллергических реакций на пыльцу растений представлен не только респираторными симптомами, хотя они и доминируют. Поллиноз проявляется в виде риноконъюнктивита и астмы любой степени тяжести: от самых лёгких до угрожающих жизни состояний.

Стоит отметить, что в разных регионах страны «главные виновники», то есть источники поллиноза, могут отличаться. Основной пыльцевой аллерген в Центральной России — это берёза, которая зацветает в марте-апреле. Сезон её пыления может продолжаться до конца мая в зависимости от погодных условий.

Высокая распространённость в каком-то конкретном регионе определённых растений — источников аллергии приводит, естественно, к повышенной распространённости и поллиноза среди жителей этой географической зоны. Суммарное воздействие таких факторов внешней среды на организм учёные называют экспозом.

Наш университет совместно с Венским медицинским университетом ведёт работу по определению основных аллергенных источников в разных регионах России. Проект «Аллергочип РФ» реализуется при грантовой поддержке Российского научного фонда.

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— Почему организм некоторых людей специфически реагирует на определённые виды растений? Каковы механизмы такой реакции и есть ли какая-то связь с генетическими предпосылками?

— Известно, что предрасположенность к аллергии может наследоваться. Многие гены, связанные с повышением риска проявления аллергии, уже были найдены и описаны. Однако большую роль играют не только генетика, но и факторы окружающей среды: образ жизни, инфекции, воздействие самих аллергенов. То есть тот самый экспоз, о котором я говорил ранее. К проявлению (или, как говорят врачи, к манифестации) аллергии приводит сложное взаимодействие внутренних и внешних стимулов.

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— Как можно определить наличие у человека именно поллиноза? И не спутать проявление аллергии с другими болезнями с похожей симптоматикой? Какие тесты и диагностические методы используются для выявления этого заболевания?

— Поллиноз — это в первую очередь заболевание с определённым комплексом симптомов. Поэтому на первом этапе диагностики врач собирает и анализирует анамнез пациента, чтобы оценить связь симптомов с сезонным цветением растений.

Для подтверждения и уточнения профиля сенсибилизации пациента, то есть чувствительности к определённым аллергенным молекулам, проводят или кожный тест, или серологическое тестирование, то есть определение антител к аллергенам в крови пациентов. Существует несколько методик серологического тестирования, но самая полная и современная — это исследование специфических иммуноглобулинов класса Е к полному набору молекул разных аллергенов. Такой метод носит название «аллергочип». Наша лаборатория разрабатывает сейчас наиболее полный диагностический инструмент такого типа, подобранный специально для жителей разных регионов России с учётом встречающихся в разных географических зонах аллергенов.

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— Как на картину заболевания влияют условия жизни человека, образ питания, экологическая обстановка, особенно чистота воздуха, а также глобальное изменение климата?

— Конечно, чтобы точно ответить на этот вопрос, необходимо провести обширные эпидемиологические исследования. Это позволило бы выявить степень этого влияния. Однако и так ясно, что урбанизация и изменение климата влияют на ареалы растений, в том числе источников аллергенов. Плюс климатические изменения влияют на вегетацию растений, то есть на сроки цветения, поэтому сложный для аллергиков период может сдвигаться или удлиняться. Что касается экологии, то загрязнённый воздух, как и табачный дым, негативно влияет на слизистые поверхности носа, горла, облегчая проникновение различных аллергенов в организм.

— Среди всех терапевтических мероприятий лучшим методом лечения поллиноза является АСИТ (аллерген-специфическая иммунотерапия), позволяющая добиться изменения механизма реагирования организма на аллерген. Что представляет собой такая терапия?

— На сегодняшний день АСИТ — единственный вид терапии, способный справиться с аллергией. Вакцины для АСИТ представляют собой экстракты аллергенов. Когда их регулярно вводят в организм аллергика, у него постепенно вырабатывается толерантность к аллергену, снижается чувствительность к нему. При успешно проведённой терапии можно добиться стойкого купирования симптомов аллергии на протяжении очень длительного времени, для некоторых пациентов это пожизненная ремиссия.

Мировой опыт показал, что для достижения долгосрочного эффекта АСИТ-вакцинация должна проводиться на протяжении не менее трёх лет. Хотя в этой области накоплен уже большой опыт, вакцины на основе экстрактов всё равно обладают рядом недостатков. Прежде всего это необходимость большого количества инъекций, сложная схема введения, побочные аллергические реакции.

Поэтому создание новых безопасных вакцин АСИТ для наиболее значимых источников аллергенов — кошек и берёзы — очень актуальная и важная задача. В нашем университете сегодня также ведётся работа по созданию вакцины от аллергии на собак.

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А Институт иммунологии ФМБА в начале этого года приступил к первым клиническим исследованиям вакцины от аллергии на пыльцу берёзы. Клинические исследования проводятся в несколько этапов в соответствии с международными протоколами, это весьма длительный процесс, который может занять от трёх лет до поступления вакцины в гражданский оборот.

— Какие ещё новые методы лечения аллергии появились за последние годы в мире и в России?

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— Конечно, кроме АСИТ, есть и другие научные подходы к лечению аллергических заболеваний. Например, за счёт введения пациентам специфических блокирующих аллергию иммуноглобулинов. Однако пока что все альтернативные АСИТ методики находятся на стадии научной разработки, ни одна не дошла до клинического применения. АСИТ остаётся на сегодняшний день самым перспективным и проверенным направлением.

— Известно, что при поллинозе могут возникнуть оральный аллергический синдром (ОАС) или перекрёстная аллергическая реакция, когда человек употребляет в пищу продукты, которые имеют схожую аллергенную структуру с растением, на которое у человека реакция. Например, когда человек реагирует на берёзу, у него происходит аналогичная реакция на косточковые. Что делать аллергику в таком случае?

— В первую очередь специалист — аллерголог-иммунолог должен выяснить подробную клиническую картину пациента и назначить соответствующие анализы. Только после уточнения диагноза, выявления всех деталей и факторов риска можно уже подобрать индивидуальную стратегию профилактики симптомов пищевой аллергии. Если нужно, то назначается персонализированная диета для снятия симптомов.

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Что касается терапии, то лечение методом АСИТ аллергии к основному аллергену уменьшает и перекрёстные симптомы, такие как оральный аллергический синдром (пищевую аллергию). Особенно хорошо этот перекрёстный эффект проявляется при применении новых молекулярных вакцин для АСИТ.

— Какие осложнения могут возникнуть, если человек своевременно не начнёт проходить медикаментозное лечение от поллиноза?

— Для клинических специалистов важно не только облегчить симптомы, но и замедлить прогрессирование аллергии. Известно, что наличие у пациента аллергического ринита ассоциировано с высоким риском появления в будущем астмы. Особенно такие риски велики для детей. Поэтому своевременное лечение аллергии позволяет не только избавиться от текущих симптомов, но и избежать осложнений в будущем.

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Кроме того, есть надежда, что новые молекулярные вакцины для АСИТ можно будет использовать для предотвращения проявления аллергии у пациентов, входящих в группы риска по наследственности и т. д. Дело в том, что самые современные вакцины безопасны и сами по себе не вызывают побочных эффектов, поэтому подходят даже для профилактики.

— Как человеку можно облегчить симптомы подобной аллергии, помимо приёма прописанных врачом медикаментов? Что нужно предпринять аллергику, чтобы перенести период цветения без проблем?

— Разумеется, самый эффективный способ — это следовать предписаниям врача-аллерголога. Дело в том, что специалисты не только назначают лекарственные препараты, но и дают индивидуальные рекомендации по изменению образа жизни пациентов, которые позволят облегчить их состояние. Например, на время пика цветения растений-аллергенов можно сократить по возможности частоту выходов из дома, менять одежду и принимать душ после каждого выхода на улицу. Это поможет избавиться от аллергенов, которые человек приносит домой на коже и волосах. Также поможет регулярная уборка помещений и т. п.