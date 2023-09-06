«Обычные сезонные колебания»: эксперты — о росте заболеваемости коронавирусной инфекцией в России

COVID-19 уже не представляет прежней опасности для здоровья, заболевание давно превратилось в обычную простуду. Поэтому не следует впадать в панику из-за сообщений о росте заболеваемости коронавирусной инфекцией в России и мире. Ревакцинироваться от неё тоже необязательно. Такую точку зрения разделяют все опрошенные RT специалисты — врачи и вирусологи. В то же время относительно причин подъёма заболеваемости мнения экспертов разошлись. Одни считают это сезонным проявлением, характерным для всех респираторных заболеваний. Другие в качестве причины называют смену доминирующего варианта SARS-CoV-2. Новый штамм лучше умеет обходить иммунную защиту, поэтому распространяется среди людей успешнее и быстрее.

Заболеваемость коронавирусом в России в период с 29 августа по 3 сентября выросла на 31,6% по сравнению с предыдущей неделей. Всего в стране SARS-CoV-2 был выявлен у 5217 человек, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. Выросло и количество госпитализаций из-за COVID-19, правда, не так значительно — на 13,2%. Рост отмечается в 36 российских регионах. Фиксировались и летальные исходы — всего от COVID-19 за минувшую неделю умерли 16 человек.

Ранее о росте заболеваемости коронавирусом мире сообщила ВОЗ. По статистике организации, в период с 31 июля по 27 августа на планете коронавирусом нового типа заразились более 1,4 млн человек, свыше 1,8 тыс. умерли. По сравнению с предыдущим периодом рост случаев инфицирования составил 38%. При этом количество летальных исходов, напротив, снизилось на 50%.

Одновременно вирус продолжает мутировать — в августе на территории России был выявлен новый вариант SARS-CoV-2 — EG.5 «эрис». Как сообщили тогда в Роспотребнадзоре, новый вариант вызывает такие же симптомы, как и предшественники, — кашель, насморк, чувство сдавленности в груди и боль в горле. Для людей с ослабленным иммунитетом вирус может представлять серьёзную опасность, тем более что «эрис» способен обходить ранее выработанную иммунную защиту от возбудителей SARS-CoV-2.

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RT побеседовал со специалистами о том, является ли текущий подъём заболеваемости коронавирусом тревожным знаком для эпидемиологов, а также расспросил их о доминирующих сегодня в России вариантах SARS-CoV-2 и о том, нужно ли сейчас ревакцинироваться от COVID-19.

Заместитель директора по научной работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН, доктор медицинских наук, профессор Александр Горелов:

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— Сейчас ситуацию с новой коронавирусной инфекцией в России можно охарактеризовать как стабильную. Тот рост, который наблюдается сейчас, — обычное явление для всех респираторных заболеваний в это время года. COVID-19 уже считается классическим сезонным респираторным заболеванием. С приближением осени и зимы распространённость таких инфекций ежегодно растёт. Одна из причин — формирование трудовых и учебных коллективов после сезона отпусков и каникул.

В России сейчас фиксируется полное доминирование варианта коронавируса «омикрон», встречаются все его линии. При этом основным штаммом является линия BA.2, на которую приходится более 92% всех регистрируемых случаев заболевания.

Поэтому нужно сохранять спокойствие и просто проводить сезонную профилактику респираторных инфекций. В первую очередь на индивидуальном уровне — это и ношение медицинских масок, и чистота рук, и социальное дистанцирование. Кроме того, возвращаясь из мест скопления людей, полезно промывать носовые ходы.

Что касается вакцинации, то сейчас скорее целесообразно привиться от сезонного гриппа.

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Академик РАН, молекулярный биолог и вирусолог Пётр Чумаков:

— Пандемия показала, что закономерности, которые характерны для простудных заболеваний и сезонных вирусных инфекций, не распространяются на SARS-CoV-2. Для ОРВИ, как правило, не свойственен рост заболеваемости в конце лета и начале осени, потому что пока люди в достаточной степени насыщены витаминами, включая витамин D.

Однако SARS-CoV-2 отличается от других ОРВИ, вариант «омикрон», например, очень заразный и формирует при этом не очень длительный и устойчивый иммунитет. За счёт того, что вирус постоянно эволюционирует, новые его варианты могут заражать даже тех людей, которые перенесли предыдущие варианты SARS-CoV-2.

Это, конечно, плохая новость. Но хорошая новость заключается в том, что распространяющийся сейчас вариант вируса имеет очень низкую патогенность, то есть достаточно легко переносится. Осложнения и даже летальные исходы по-прежнему возможны, но всё же чаще у людей ослабленных. По сути, коронавирус превратился в обычную простуду.

Не думаю, что имеет смысл продолжать ревакцинироваться от COVID-19, поскольку сейчас эта болезнь практически не несёт серьёзных рисков и последствий для здоровья. Мы же не прививаемся от всех ОРВИ, потому что их нестрашно перенести, — сейчас тот же принцип справедлив и для коронавирусной инфекции. Можно уже немного расслабиться в этом смысле. Но, конечно, ослабленным и пожилым людям следует соблюдать меры предосторожности — например, носить медицинские маски в многолюдных местах.

АГН «Москва»

Доцент кафедры инфекционных болезней с курсами эпидемиологии и фтизиатрии РУДН, кандидат медицинских наук Сергей Вознесенский:

— Это обычныесезонные колебания, которые никак не отражаются ни на системе здравоохранения, ни на здоровье и жизни населения. COVID-19 относится к респираторным вирусным инфекциям, для которых характерна определённая сезонность — подъём заболеваемости в осенне-зимний период. Это связано с несколькими факторами — например, со снижением температуры на улице. Кроме того, с наступлением осени люди возвращаются из отпусков и с каникул, снова начинают тесно контактировать друг с другом в рамках учебных и рабочих коллективов.

Поводов для тревоги сейчас нет, поскольку речь не идёт о перегруженности больниц или нехватке медикаментов и медработников — ситуация вполне штатная с точки зрения эпидемиологии.

Сейчас практически во всём мире доминирует вариант «омикрон», у которого есть много различных подвариантов. Для всех них лечение и прогноз течения болезни практически одинаковые.

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Если говорить о ревакцинации, то на сегодняшний момент вакцинация от COVID-19 относится в России к прививкам по эпидемическим показаниям, поэтому всем массово вакцинироваться сейчас необязательно. Актуальнее привиться от сезонного гриппа. Тем не менее людям из групп повышенного риска — пожилым, имеющим хронические болезни — имеет смысл пройти ревакцинацию.

Вирусолог, доктор биологических наук, профессор, завкафедрой вирусологии Биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Ольга Карпова:

— Я думаю, что это обычные сезонные изменения. Безусловно, как и в случае с другими респираторными вирусами, вспышки коронавируса будут связаны с осенним периодом, похолоданием. SARS-CoV-2 станет обычным сезонным вирусом, с которым мы будем жить дальше. Поэтому никаких поводов для паники нет. Да, вирус мутирует, появляются новые варианты, но они не приводят к тем тяжёлым последствиям, к каким приводил вариант «дельта».

Вирусолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский:

— Рост заболеваемости связан не с осенним сезоном, а со сменой доминирующих вариантов вируса. Новые штаммы начинают активнее распространяться, потому что частично уходят от атаки антител, которые образовались в организмах людей в ответ на вакцинацию или заражение предыдущими штаммами. Таким образом, вирус получает новую площадку для распространения и начинает её активно занимать. Но та динамика, которая наблюдается сейчас, — это ещё не вспышка заболеваемости, пока что всё в пределах ожиданий.