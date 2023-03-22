«Мочить манту никогда не запрещалось»: медики — о правилах тестирования на туберкулёз

Пробу Манту можно мочить, и это никак не отразится на результатах теста — об этом давно известно врачам. Однако люди зачастую путают манту с реакцией Пирке, которая давно не используется и место которой действительно нельзя было мочить. Что касается пробы Манту, то её нельзя лишь тереть и расчёсывать, рассказали RT эксперты-медики, которые прокомментировали заявление главного внештатного специалиста-фтизиатра Депздрава Москвы Елены Богородской о том, что проба Манту не требует никакой подготовки и является абсолютно безопасным исследованием. Специалисты также объяснили, в чём отличие манту от «Диаскинтеста» и почему эти исследования не заменяют, а дополняют друг друга.

Советник директора Центрального НИИ туберкулёза РАМН по лечебной работе доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ Игорь Степанян:

— Мочить манту никогда не запрещалось. Дело в том, что многие путают манту и пробу Пирке, которая была 50 лет назад отменена, если не больше. Когда делали пробу Пирке, то сначала на кожу наносили туберкулин, а затем царапали её, поэтому мочить это место было нельзя. Проба Манту делается внутрикожно, и мочить её можно. Однако если пробу расчесать, то это может повлиять на оценку результата. Расчёсанная проба будет имитировать инфицированность туберкулёзом.

И у пробы Манту, и у «Диаскинтеста» есть свои особенности, их применяют в разных ситуациях. Согласно инструкции, сначала маленьким детям ставят пробу Манту, а если её результат даст повод для беспокойства, результат будет положительный, тогда уже делают «Диаскинтест».

Врач-терапевт, аллерголог-иммунолог Ирина Ярцева:

— На самом деле пробу Манту всегда можно было мочить, это не новость для врачей. Уже очень давно врачи не говорят пациентам, что пробу Манту якобы нельзя мочить. Что делать действительно нельзя — это тереть место теста.

Что касается того, какой тест точнее — проба Манту или «Диаскинтест», то они в целом похожи, разница небольшая. Поэтому нет никакой необходимости отказываться от пробы Манту. С её помощью мы определяем, контактировал ли человек когда-либо с туберкулёзной инфекцией, а не болен ли он сам. Почему такие пробы делают именно детям, объясняется просто.

Изображение возбудителей туберкулёза

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На протяжении всей жизни около 90% людей так или иначе сталкиваются с возбудителем туберкулёза. А дети в силу возраста ещё не успевают проконтактировать с инфекцией, при этом они более уязвимы перед болезнью, чем взрослые, из-за особенностей иммунной системы. Поэтому мы особенно внимательно следим за состоянием детей.

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При этом примерно к 15 годам большинство детей уже сталкиваются с туберкулёзом. Это видно по пробе Манту — возникает сильная реакция на неё. После этого данный метод диагностики уже не используется.

«Диаскинтест» отслеживает не факт контактов, а уже активную стадию болезни. Но он тоже может дать ложноположительный результат, если у человека был в детстве плотный контакт с возбудителем туберкулёза, который спровоцировал очень сильный иммунный ответ. Например, такая реакция часто наблюдается в случае пожилых пациентов, поскольку в прошлом туберкулёз встречался чаще, чем сейчас. В этом случае нужны уже другие тесты.

Но для выявления контактов с туберкулёзом у детей нет смысла использовать какие-то альтернативные манту тесты и анализы. «Диаскинтест» можно делать, но если нам уже точно известно, что у ребёнка был контакт с возбудителем туберкулёза.

Делать пробу Манту очень важно. Дело в том, что туберкулёз давно перестал быть асоциальным заболеванием, он распространён в обычных, вполне благополучных слоях общества.