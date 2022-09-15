«Обсуждается вакцинация малышей»: в Минздраве России рассказали RT об иммунопрофилактике детей от COVID-19

На сегодня в России сотни тысяч детей в возрасте 12—17 лет прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции. Согласно мировой практике, повторная вакцинация подростков может проводиться через полгода после первой прививки. Об этом RT рассказала главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России Лейла Намазова-Баранова. По словам эксперта, сейчас в России, как и в других странах, проводится обновление состава вакцин от COVID-19.

В России на сегодняшний день вакцину от коронавирусной инфекции получили уже сотни тысяч детей в возрасте 12—17 лет. Об этом RT рассказала главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России, президент Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова.

Она напомнила, что отечественный иммунобиологический препарат для защиты подростков этой возрастной группы от COVID-19 уже прошёл исследования и выведен в гражданский оборот.

«В настоящее время в России, как и во всём мире, проводится актуализация типового состава вакцин, намечены новые исследования их эффективности и безопасности, после чего они станут доступны для применения на территории РФ», — заявила Намазова-Баранова.

Детей разного возраста в мире активно защищают от новой коронавирусной инфекции. В большинстве стран Евросоюза, США, Австралии прививают в первую очередь детей подросткового возраста (12—17 лет), а во многих странах — также детей дошкольного и младшего школьного возраста (5— 11 лет), пояснила представитель Минздрава.

«При этом предусмотрена ревакцинация подростков через шесть месяцев после окончания первичной серии прививок. Обсуждается и широкая вакцинация малышей от шести месяцев до четырёх лет, так как созданы возраст-разрешённые вакцины, которые прошли соответствующие клинические исследования», — пояснила Намазова-Баранова.

Напомним, вакцины от COVID-19 для детей в возрасте от шести месяцев до четырёх лет, разработанные компаниями Pfizer и Moderna, получили регистрацию американского регулятора FDA в июне 2022 года. Ранее глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург предположил, что в России для вакцинации детей младше пяти лет можно будет применять назальную форму вакцины «Спутник V».

Флаконы с вакциной от COVID-19 «Гам-КОВИД-Вак-М» в Мурманской городской детской поликлинике №1

РИА Новости

© Павел Львов

Накануне генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия COVID-19 может в скором времени закончиться. Об этом он сообщил, сравнив данные по смертности от вируса 2020 и 2022 годов. При этом глава ВОЗ призвал страны продолжить усилия по борьбе с распространением инфекции.

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Россия на сегодня находится на 105-м месте среди стран по показателю заболеваемости COVID-19. Об этом в интервью «Российской газете» сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она также рассказала, что сейчас в стране доминирует штамм омикрон-ВА.5. При этом снизился процент тяжёлых форм заболевания, большинство пациентов лечатся амбулаторно.

На 15 сентября в России за сутки было выявлено 56 126 новых случаев COVID-19, госпитализированы 4108 пациентов с коронавирусной инфекцией, скончались 99 человек. Такие данные приводит оперативный штаб.

По состоянию на 12 августа коллективный иммунитет в России держался на уровне 7,4%. Оба компонента вакцины от COVID-19 на тот момент в стране получил 89 423 801 человек, первым компонентом привились 94 697 949 человек.

Согласно методическим рекомендациям Минздрава РФ, до достижения в стране уровня коллективного иммунитета 60% (от численности взрослого населения) повторная вакцинация взрослого населения производится спустя шесть месяцев после первой прививки или перенесённого COVID-19. Если необходимый уровень коллективного иммунитета будет достигнут, ревакцинацию можно будет проводить раз в 12 месяцев.

Вакцина от COVID-19 для детей в возрасте от 12 до 17 лет «Спутник М» получила регистрацию Минздрава в ноябре 2021 года. В начале 2022 года стартовала прививочная кампания среди подростков этой возрастной группы.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург выразил надежду, что для ревакцинации подростков от коронавируса можно применять первый компонент «Спутника М».

В январе 2022 года Минздрав России одобрил проведение клинических исследований вакцины от COVID-19 для детей от шести до 11 лет. Препарат разработан НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. В июне вакцину в рамках испытаний получили 14 детей этой возрастной группы, среди них не было отмечено значимых побочных эффектов, об этом рассказал журналистам Александр Гинцбург.