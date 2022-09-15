«Обсуждается вакцинация малышей»: в Минздраве России рассказали RT об иммунопрофилактике детей от COVID-19
- РИА Новости
- © Игорь Зарембо
В России на сегодняшний день вакцину от коронавирусной инфекции получили уже сотни тысяч детей в возрасте 12—17 лет. Об этом RT рассказала главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России, президент Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова.
Она напомнила, что отечественный иммунобиологический препарат для защиты подростков этой возрастной группы от COVID-19 уже прошёл исследования и выведен в гражданский оборот.
«В настоящее время в России, как и во всём мире, проводится актуализация типового состава вакцин, намечены новые исследования их эффективности и безопасности, после чего они станут доступны для применения на территории РФ», — заявила Намазова-Баранова.
Детей разного возраста в мире активно защищают от новой коронавирусной инфекции. В большинстве стран Евросоюза, США, Австралии прививают в первую очередь детей подросткового возраста (12—17 лет), а во многих странах — также детей дошкольного и младшего школьного возраста (5— 11 лет), пояснила представитель Минздрава.
«При этом предусмотрена ревакцинация подростков через шесть месяцев после окончания первичной серии прививок. Обсуждается и широкая вакцинация малышей от шести месяцев до четырёх лет, так как созданы возраст-разрешённые вакцины, которые прошли соответствующие клинические исследования», — пояснила Намазова-Баранова.
Напомним, вакцины от COVID-19 для детей в возрасте от шести месяцев до четырёх лет, разработанные компаниями Pfizer и Moderna, получили регистрацию американского регулятора FDA в июне 2022 года. Ранее глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург предположил, что в России для вакцинации детей младше пяти лет можно будет применять назальную форму вакцины «Спутник V».
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- РИА Новости
- © Павел Львов
Накануне генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия COVID-19 может в скором времени закончиться. Об этом он сообщил, сравнив данные по смертности от вируса 2020 и 2022 годов. При этом глава ВОЗ призвал страны продолжить усилия по борьбе с распространением инфекции.
Россия на сегодня находится на 105-м месте среди стран по показателю заболеваемости COVID-19. Об этом в интервью «Российской газете» сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она также рассказала, что сейчас в стране доминирует штамм омикрон-ВА.5. При этом снизился процент тяжёлых форм заболевания, большинство пациентов лечатся амбулаторно.
На 15 сентября в России за сутки было выявлено 56 126 новых случаев COVID-19, госпитализированы 4108 пациентов с коронавирусной инфекцией, скончались 99 человек. Такие данные приводит оперативный штаб.
По состоянию на 12 августа коллективный иммунитет в России держался на уровне 7,4%. Оба компонента вакцины от COVID-19 на тот момент в стране получил 89 423 801 человек, первым компонентом привились 94 697 949 человек.
Согласно методическим рекомендациям Минздрава РФ, до достижения в стране уровня коллективного иммунитета 60% (от численности взрослого населения) повторная вакцинация взрослого населения производится спустя шесть месяцев после первой прививки или перенесённого COVID-19. Если необходимый уровень коллективного иммунитета будет достигнут, ревакцинацию можно будет проводить раз в 12 месяцев.
Вакцина от COVID-19 для детей в возрасте от 12 до 17 лет «Спутник М» получила регистрацию Минздрава в ноябре 2021 года. В начале 2022 года стартовала прививочная кампания среди подростков этой возрастной группы.
Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург выразил надежду, что для ревакцинации подростков от коронавируса можно применять первый компонент «Спутника М».
В январе 2022 года Минздрав России одобрил проведение клинических исследований вакцины от COVID-19 для детей от шести до 11 лет. Препарат разработан НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. В июне вакцину в рамках испытаний получили 14 детей этой возрастной группы, среди них не было отмечено значимых побочных эффектов, об этом рассказал журналистам Александр Гинцбург.
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