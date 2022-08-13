«Критической ситуации сейчас нет»: специалист Роспотребнадзора — о заболеваемости коронавирусом в РФ

Субвариант коронавируса SARS-CoV-2 «кентавр» вызывает сегодня озабоченность у ВОЗ, поскольку число случаев заражения им растёт в ряде стран. Однако на территории РФ возбудитель этого типа выявляется в единичных случаях, а все инфицированные «кентавром» россияне перенесли болезнь легко. Об этом RT рассказала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Наблюдающийся сейчас рост заболеваемости коронавирусом в России специалист связывает со сменой циркулирующих в популяции субвариантов SARS-CoV-2. По её словам, необходимости возвращать санитарные ограничения на федеральном уровне пока нет, поскольку ситуация далека от критической.

— Наталья Юрьевна, количество случаев COVID-19 постепенно увеличивается. Так, суточный прирост заболевших коронавирусом в России впервые с конца марта превысил 28,6 тыс. случаев. Не встанет ли сейчас вопрос о возвращении каких-то ограничений?

— Появление и распространение новых субвариантов штамма «омикрон», конечно, приводит к росту заболеваемости. Но даже сейчас суммарная недельная заболеваемость COVID-19 минимум в восемь-десять раз ниже суммарной недельной заболеваемости гриппом и ОРВИ, которая обычно регистрируется в течение осенне-зимнего периода — сезона гриппа и ОРВИ, — и не идёт ни в какое сравнение с заболеваемостью в Европе, когда в отдельных странах она за день превышает количество заболевших, выявленных за неделю в нашей необъятной стране.

Поэтому никакой критической ситуации сейчас нет, как и необходимости вводить какие-либо ограничения на федеральном уровне. Но рекомендуется следовать стандартным мерам предосторожности — носить маски в общественных местах, соблюдать гигиену рук. Это крайне важно для уязвимых категорий граждан. Также следует вакцинироваться, если подошло время.

РИА Новости

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— Прослеживается ли сезонность в волнах заболеваемости коронавирусом? Может ли рост быть связан с сезоном летних отпусков?

— Сезонность прослеживается уже долгое время. Практически с конца 2020 года видно, что основные пики заболеваемости при очередных эпидемических подъёмах приходятся именно на осенне-зимние месяцы.

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Отмечу, что сегодняшний рост в большей степени связан со сменой циркулирующих субвариантов вируса, а не с сезоном летних отпусков. Ведь летом люди проводят больше времени на открытом воздухе, где риски инфицирования не столь высоки. Хотя в некоторых случаях повышенная мобильность, смена климата и часовых поясов всё же могут приводить к ослаблению иммунитета и способствовать развитию инфекции. Это многие ощущали на себе в период после летних отпусков.

— СМИ сообщали, что появляются новые подвиды штамма «омикрон», одному из которых дали название «кентавр». Расскажите об отличиях этого подвида, какие симптомы он обычно вызывает?

— В России первых заболевших новым подвариантом коронавируса, прозванным «кентавром», выявили 19 июля. У всех болезнь протекала в лёгкой форме.

BA.2.75 («кентавр») сейчас классифицируется ВОЗ как вариант, вызывающий озабоченность. Ранее он рассматривался как вариант, представляющий интерес.

Это изменение было внесено в связи с увеличением числа случаев обнаружения в Индии и во всём мире, а также с мутационным профилем этого варианта. Такой профиль потенциально может быть связан с изменением антигенных свойств вируса. Но сейчас нет убедительных доказательств более высокой трансмиссивности (лёгкости передачи заболевания от одного человека к другому. — RT) этого субварианта. В России субвариант BA.2.75 выделяется лишь в единичных случаях.

РИА Новости

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— Итальянские исследователи пришли к выводу, что к каждому 20-му, кто переболел коронавирусом, возможно, никогда больше не вернутся обоняние и вкус. О подобных осложнениях также говорят российские специалисты. Вызывает ли постковид новые, более лёгкие варианты коронавируса?

— Постковидный синдром продолжает регистрироваться у людей по всему миру. Считается, что он встречается у одного из восьми взрослых. В отдельных случаях при постковидном синдроме наблюдаются признаки поражения сердечно-сосудистой системы, почек, метаболические нарушения. У некоторых пациентов стойкая потеря вкуса и запаха отмечается уже на протяжении двух лет.

Постковидный синдром чаще встречается у лиц из групп риска, переносящих болезнь в более тяжёлой форме. Однако регистрируются случаи и у молодых людей, переболевших легко. Наиболее распространённые симптомы — повышенная утомляемость и сонливость.

Сложно сказать, восстановится ли окончательно вкус или обоняние у тех, кто испытывает проблемы с ними после перенесённого COVID-19.

Ещё в доковидную эпоху было показано, что 1,5% населения имеют проблемы с обонянием. После 50 лет их ощущают более 50% населения, а после 80 лет — более 80%. Поэтому если предрасположенность к этим нарушениям у человека была и до COVID-19, то такие нарушения после перенесённой инфекции могут продолжаться неопределённо долго.