Вирусолог Малинникова оценила потенциальную опасность штамма «дельтакрон»
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В разговоре с Nation News специалист отметила, что тот вариант «омикрона», который наблюдался недавно, стелс-омикрон, показал очень низкий процент летальности. При этом болезнь проходила в лёгкой форме, тогда как штамм «дельта» протекал с более интенсивной клинической картиной.
Зная, что коронавирус мутировал и взял свойства обоих штаммов, трудно предугадать, какую клиническую картину будут наблюдать врачи, поделилась вирусолог.
«Если говорить про население в целом, то у нас иммунная прослойка достаточно большая. Ожидать патогенности и летальности нового штамма нет пока никаких оснований», — заключила Малинникова.
Ранее ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов в беседе со «Взглядом» прокомментировал выявление в России штамма «дельтакрон».