Вирусолог Малинникова оценила потенциальную опасность штамма «дельтакрон»

Доктор медицинских наук Елена Малинникова, заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, прокомментировала известие о том, что в России обнаружен новый вариант коронавируса, представляющий гибрид штаммов «омикрон» и «дельта», — русский «дельтакрон».

В разговоре с Nation News специалист отметила, что тот вариант «омикрона», который наблюдался недавно, стелс-омикрон, показал очень низкий процент летальности. При этом болезнь проходила в лёгкой форме, тогда как штамм «дельта» протекал с более интенсивной клинической картиной.

Зная, что коронавирус мутировал и взял свойства обоих штаммов, трудно предугадать, какую клиническую картину будут наблюдать врачи, поделилась вирусолог.

«Если говорить про население в целом, то у нас иммунная прослойка достаточно большая. Ожидать патогенности и летальности нового штамма нет пока никаких оснований», — заключила Малинникова.

Ранее ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов в беседе со «Взглядом» прокомментировал выявление в России штамма «дельтакрон».