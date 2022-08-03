«Пока не стоит на повестке дня»: Песков заявил, что возвращение обязательной вакцинации не рассматривается

Вопрос возвращения к обязательной вакцинации от коронавируса пока не рассматривается, заявил в беседе с журналистами пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, глава государства систематически получает информацию о динамике распространения коронавируса, вопрос также находится на контроле правительства. Вместе с тем он отметил, что в окружении президента сохраняются антиковидные меры, целесообразность соблюдения которых подтверждается ростом числа новых случаев заболевания. По данным оперштаба, в стране за сутки выявлено более 14 тыс. новых случаев COVID-19 (по сравнению с 9,5 тыс. днём ранее).

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос возвращения к обязательной вакцинации от коронавируса пока не рассматривается.

«Нет. Этот вопрос пока не стоит на повестке дня», — сказал Песков в беседе с журналистами, отвечая на вопрос о перспективах ужесточения антикоронавирусных мер на фоне роста заболеваемости.

Пресс-секретарь президента рассказал, что Владимир Путин систематически получает информацию о динамике распространения коронавируса. Он также отметил, что ситуация с COVID-19 в стране ежедневно отслеживается правительством.

«Президент, конечно же, ежедневно получает доклады от правительства, от соответствующих ведомств, от Минздрава, от ведомства Поповой (глава Роспотребнадзора. — RT). Поэтому здесь недостатка информации у президента нет и быть не может», — отметил Песков.

Он также уточнил, что в случае ухудшения динамики заболеваемости COVID-19 президент может вернуться к проведению оперативных совещаний с кабмином и Роспотребнадзором.

Говоря непосредственно о президенте, Песков сказал, что у главы государства «со здоровьем всё нормально»: «Он работает в активном режиме. Организованы меры предосторожности в эпидемиологическом плане, они продолжаются».

Вместе с тем Песков подчеркнул, что в окружении главы государства антиковидные меры полностью не отменялись.

«Оправданность этого подтверждена тем, что сейчас, как мы видим, снова происходит рост количества заражённых. Эти меры будут продолжаться», — сказал он.

Заболеваемость и рекомендации Роспотребнадзора

Утром 3 августа в оперативном штабе опубликовали новые данные о заболеваемости коронавирусом в России, согласно которым за 24 часа выявлено 14 638 случаев инфицирования COVID-19. Днём ранее этот показатель составил 9560.

За сутки госпитализация понадобилась 2038 пациентам с COVID-19, в предшествующий день в больницы попали 1962 человека. За сутки умерли 43 человека с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 48 заболевших. Количество выздоровевших за сутки составило 10 266, днём ранее — 8573.

Также по теме Минздрав заявил о достаточном количестве вакцины «Спутник» в российских регионах Минздрав России заявил, что вакцины «Спутник» для профилактики коронавируса достаточно во всех российских регионах, сформированы...

На фоне ситуации с заболеваемостью COVID-19 Роспотребнадзор опубликовал перечень мер предосторожности.

«При плохом самочувствии избегайте контакта с окружающими, даже если у вас отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19. Если заболели — оставайтесь дома», — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре также призвали россиян не заниматься самолечением, а обращаться за медицинской помощью в случае нарастания симптомов болезни.

Другие рекомендации касаются систематического проветривания помещения, частого мытья рук с мылом и использования маски в общественных местах. Кроме того, в Роспотребнадзоре напомнили о важности вакцинации от COVID-19.

«Защитите себя от тяжёлого течения болезни с помощью вакцинации. Помните, что рекомендуется прививаться от COVID-19 каждые полгода. Регулярная ревакцинация помогает поддерживать необходимый уровень иммунитета», — говорится в сообщении.

Отметим, что глава Роспотребнадзора Анна Попова в середине июля допустила рост числа случаев COVID-19 в будущем, отметив, что речь идёт о вариантах заболевания, не характеризующихся тяжёлым течением.

«С появлением новых подвариантов штамма «омикрон» мы увидим рост количества новых случаев, что сейчас наблюдается в столице, но новые подварианты не приводят к более тяжёлому течению заболевания, к увеличению количества занятых коек. Вместе с тем готовность к новым вызовам должна быть высокой», — сказала Попова 14 июля в ходе встречи с руководством Нижегородской области.

Кроме того, 19 июля Роспотребнадзор сообщил о выявлении в России нового штамма «кентавр». По данным ведомства за конец июля, в РФ выявлено лишь семь случаев инфицирования этим вариантом COVID-19. В то же время в Роспотребнадзоре ранее отмечали, что у всех инфицированных этим подвидом болезнь протекает в лёгкой форме.

COVID-19 в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), лидером по числу подтверждённых случаев COVID-19 является Европа — более 241 млн за всё время наблюдений.

Из инфографики ВОЗ следует, что летом в Европе также отмечался рост заболеваемости коронавирусом. В частности, во второй половине мая в регионе насчитывалось около 912 тыс. активных случаев заболевания, к началу июля было достигнуто новое пиковое значение — 3,3 млн текущих случаев COVID-19.

Gettyimages.ru

Позднее динамика прироста сократилась. В конце июля в Европе насчитывалось немногим более 2 млн заболевших COVID-19.

Суммарное количество случаев коронавируса в Северной и Южной Америке, по данным ВОЗ, составляет 170 млн. В июле в этой части света также фиксировался рост заболеваемости с пиковым значением 1,8 млн случаев в середине июля. В конце месяца их число сократилось до 1,7 млн.

Отметим, что весной 2022 года с новой вспышкой COVID-19 столкнулся Китай. С марта наметился рост заболеваемости, в рамках которого, по данным ВОЗ, число недельных активных случаев коронавируса выросло с 22,5 тыс. в начале апреля до 576 тыс. во второй половине мая.

На фоне этой ситуации в стране вводились новые ограничения. В частности, в конце марта в Шанхае был объявлен жёсткий локдаун. Была ограничена работа общественного транспорта, не задействованных в обеспечении жизнедеятельности города людей перевели на удалённую работу.

О решении постепенно снять введённые ограничения стало известно в середине мая, когда в Шанхае разрешили возобновить работу торговых центров, супермаркетов и других коммерческих предприятий.