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Минздрав заявил о достаточном количестве вакцины «Спутник» в российских регионах

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Минздрав России заявил, что вакцины «Спутник» для профилактики коронавируса достаточно во всех российских регионах, сформированы значительные запасы.
Минздрав заявил о достаточном количестве вакцины «Спутник» в российских регионах
  • РИА Новости
  • © Павел Лисицын

«Её количество достаточно для бесперебойной вакцинации даже в случае резкого подъёма спроса со стороны населения. Кроме того, значительные запасы сформированы поставщиком вакцин. Эти запасы в случае необходимости могут быть оперативно распределены», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Вместе с тем в Минздраве призывали граждан пройти вакцинацию и ревакцинацию от коронавируса.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что коронавирусная инфекция у пациентов в России в основном протекает в лёгкой форме, сопоставимой с ОРВИ.

Также академик РАН Геннадий Онищенко напомнил в беседе с ФАН о важности ревакцинации от COVID-19. Он отметил, что идёт рост заболевших из-за новых вариаций «омикрона» BA.5 и BA.2, которые более контагиозны.

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