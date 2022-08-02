Минздрав заявил о достаточном количестве вакцины «Спутник» в российских регионах

Минздрав России заявил, что вакцины «Спутник» для профилактики коронавируса достаточно во всех российских регионах, сформированы значительные запасы.

«Её количество достаточно для бесперебойной вакцинации даже в случае резкого подъёма спроса со стороны населения. Кроме того, значительные запасы сформированы поставщиком вакцин. Эти запасы в случае необходимости могут быть оперативно распределены», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Вместе с тем в Минздраве призывали граждан пройти вакцинацию и ревакцинацию от коронавируса.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что коронавирусная инфекция у пациентов в России в основном протекает в лёгкой форме, сопоставимой с ОРВИ.

Также академик РАН Геннадий Онищенко напомнил в беседе с ФАН о важности ревакцинации от COVID-19. Он отметил, что идёт рост заболевших из-за новых вариаций «омикрона» BA.5 и BA.2, которые более контагиозны.