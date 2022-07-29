Голикова: коронавирус у пациентов в России в основном протекает в лёгкой форме

Коронавирус у пациентов в России в основном протекает в лёгкой форме, сопоставимой с ОРВИ, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Несмотря на то что COVID-19 в основном протекает в лёгкой форме и сопоставим по тяжести течения с обычным ОРВИ, он может вызывать различные осложнения», — цитирует РИА Новости Голикову.

Она призвала граждан максимально бережно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих и вовремя ревакцинироваться.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко напомнил в беседе с ФАН о важности ревакцинации от COVID-19. Он отметил, что идёт рост заболевших из-за новых вариаций «омикрона» BA.5 и BA.2, которые более контагиозны.