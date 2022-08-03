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Песков прокомментировал возможность возвращения обязательной вакцинации для ряда граждан

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал возможность возвращения обязательной вакцинации для ряда граждан в России на фоне роста числа случаев коронавирусной инфекции.
Песков прокомментировал возможность возвращения обязательной вакцинации для ряда граждан
  • РИА Новости
  • © Сергей Гунеев

Песков отметил, что ситуация с коронавирусом отслеживается ежедневно на уровне правительства.

«Если потребуется, если будет дальше... по экспоненте динамика идти вверх, то этого (введения дополнительных мер. — RT) нельзя исключать, конечно», — сказал Песков.

По данным на 3 августа, более 2 тыс. человек с коронавирусной инфекцией госпитализированы за сутки в России — это на 3,9% больше, чем накануне.

Академик РАН Геннадий Онищенко напомнил в беседе с ФАН о важности ревакцинации от COVID-19. Он отметил, что идёт рост заболевших из-за новых вариаций штамма «омикрон» BA.5 и BA.2, которые более контагиозны.

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