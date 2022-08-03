За сутки в России госпитализировали 2038 человек с коронавирусом

За сутки в России госпитализированы 2038 человек с коронавирусом, накануне в больницы попали 1962 пациента с COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе.

Всего за 24 часа выявлено 14 638 случаев инфицирования COVID-19, днём ранее — 9560.

За сутки умерли 43 человека с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 48 заболевших.

Также за сутки выздоровели 10 266 человек, накануне — 8573.

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор для снижения рисков заболевания коронавирусом рекомендует гражданам из групп риска надевать маски в людных местах.

Ведомство также отметило, что средние по России показатели по COVID-19 превышены в 15 регионах.

Академик РАН Геннадий Онищенко напомнил в беседе с ФАН о важности ревакцинации от COVID-19. Он отметил, что идёт рост заболевших из-за новых вариаций «омикрона» BA.5 и BA.2, которые более контагиозны.