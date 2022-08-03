За сутки в России госпитализировали 2038 человек с коронавирусом
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Всего за 24 часа выявлено 14 638 случаев инфицирования COVID-19, днём ранее — 9560.
За сутки умерли 43 человека с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 48 заболевших.
Также за сутки выздоровели 10 266 человек, накануне — 8573.
Ранее стало известно, что Роспотребнадзор для снижения рисков заболевания коронавирусом рекомендует гражданам из групп риска надевать маски в людных местах.
Ведомство также отметило, что средние по России показатели по COVID-19 превышены в 15 регионах.
Академик РАН Геннадий Онищенко напомнил в беседе с ФАН о важности ревакцинации от COVID-19. Он отметил, что идёт рост заболевших из-за новых вариаций «омикрона» BA.5 и BA.2, которые более контагиозны.