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Роспотребнадзор рекомендует гражданам из групп риска носить маски из-за коронавируса

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Роспотребнадзор для снижения рисков заболевания коронавирусом рекомендует гражданам из групп риска надевать маски в людных местах.
Роспотребнадзор рекомендует гражданам из групп риска носить маски из-за коронавируса
  • Gettyimages.ru
  • © pixelfit

«Несмотря на то что заболевание, вызываемое новыми подвариантами штамма «омикрон», часто протекает в форме ОРВИ, новая коронавирусная инфекция представляет значительную угрозу для уязвимых категорий граждан», — сообщило ведомство, заявление которого приводит РИА Новости.

Также Роспотребнадзор напомнил о важности пользования средствами для дезинфекции рук.

Как отметили в Минздраве, вакцины «Спутник V» для профилактики коронавируса достаточно во всех российских регионах, сформированы значительные запасы.

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