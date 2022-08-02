Роспотребнадзор рекомендует гражданам из групп риска носить маски из-за коронавируса
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«Несмотря на то что заболевание, вызываемое новыми подвариантами штамма «омикрон», часто протекает в форме ОРВИ, новая коронавирусная инфекция представляет значительную угрозу для уязвимых категорий граждан», — сообщило ведомство, заявление которого приводит РИА Новости.
Также Роспотребнадзор напомнил о важности пользования средствами для дезинфекции рук.
Как отметили в Минздраве, вакцины «Спутник V» для профилактики коронавируса достаточно во всех российских регионах, сформированы значительные запасы.