Роспотребнадзор рекомендует гражданам из групп риска носить маски из-за коронавируса

Роспотребнадзор для снижения рисков заболевания коронавирусом рекомендует гражданам из групп риска надевать маски в людных местах.

«Несмотря на то что заболевание, вызываемое новыми подвариантами штамма «омикрон», часто протекает в форме ОРВИ, новая коронавирусная инфекция представляет значительную угрозу для уязвимых категорий граждан», — сообщило ведомство, заявление которого приводит РИА Новости.

Также Роспотребнадзор напомнил о важности пользования средствами для дезинфекции рук.

Как отметили в Минздраве, вакцины «Спутник V» для профилактики коронавируса достаточно во всех российских регионах, сформированы значительные запасы.