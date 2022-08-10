Инфекционист Неронов посоветовал носить маски при малейших признаках заболевания

Врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), д. м. н. Владимир Неронов посоветовал носить маски при малейших признаках заболевания.

«Безусловно, что мы всегда должны быть внимательны и следить за окружающими, по возможности, если мы чувствуем в себе признаки заболевания и хотим обезопасить не только себя, но и окружающих, мы сами должны носить средства защиты — маску», — заявил он в беседе с РИАМО.

Как отметил Неронов, в осенний период всегда наблюдается подъём заболеваемости.

Прежде всего, речь идёт о респираторных и вирусных заболеваниях, и COVID-19 не является исключением, пояснил врач.

Он также призвал пройти вакцинацию либо ревакцинацию.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко напомнил в беседе с ФАН о важности ревакцинации от COVID-19.