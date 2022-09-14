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Попова вновь заявила о необходимости вакцинации от коронавируса

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова во время встречи с президентом России Владимиром Путиным вновь заявила о необходимости вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Коллеги, которые производят вакцины, говорят, что она защищает и прививаться нужно», — сказала Попова, отвечая на вопрос Путина, защищает ли вакцина от нового штамма вируса.

Она также добавила, что ей известно, что в настоящий момент российские учёные разрабатывают новые варианты вакцины.

«Мы надеемся, что они для грядущих новых штаммов, конечно же, будут достаточно эффективными», — отметила Попова.

Ранее врач-инфекционист кандидат медицинских наук Евгений Тимаков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в России.

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