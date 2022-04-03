Гинцбург: для ревакцинации детей могут использовать первый компонент «Спутника М»
«Я надеюсь, что для ревакцинации будет использоваться первый компонент «Спутника М», — приводит РИА Новости ответ Гинцбурга на вопрос, чем будут ревакцинировать детей.
Он отметил, что регулятор может поручить провести дополнительные исследования.
В январе Гинцбург заявил о необходимости вакцинировать от коронавируса 70—80% детей.
Педиатр Рабият Зайниддинова дала советы по восстановлению здоровья детей после COVID-19.