Гинцбург: для ревакцинации детей могут использовать первый компонент «Спутника М»

Для ревакцинации подростков от коронавируса могут использовать первый компонент вакцины «Спутник М», заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Я надеюсь, что для ревакцинации будет использоваться первый компонент «Спутника М», — приводит РИА Новости ответ Гинцбурга на вопрос, чем будут ревакцинировать детей.

Он отметил, что регулятор может поручить провести дополнительные исследования.

В январе Гинцбург заявил о необходимости вакцинировать от коронавируса 70—80% детей.

Педиатр Рабият Зайниддинова дала советы по восстановлению здоровья детей после COVID-19.