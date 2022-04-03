Гинцбург: для ревакцинации детей могут использовать первый компонент «Спутника М»

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Для ревакцинации подростков от коронавируса могут использовать первый компонент вакцины «Спутник М», заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Я надеюсь, что для ревакцинации будет использоваться первый компонент «Спутника М», — приводит РИА Новости ответ Гинцбурга на вопрос, чем будут ревакцинировать детей.

Он отметил, что регулятор может поручить провести дополнительные исследования.

В январе Гинцбург заявил о необходимости вакцинировать от коронавируса 70—80% детей.

Педиатр Рабият Зайниддинова дала советы по восстановлению здоровья детей после COVID-19.

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