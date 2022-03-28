Педиатр Зайниддинова дала советы по восстановлению здоровья детей после COVID-19

Педиатр, неонатолог, вакцинолог кандидат медицинских наук Рабият Зайниддинова, автор и ведущая программы о детском здоровье «Ваш детский доктор», дала советы по восстановлению здоровья детей после COVID-19.

В беседе с «Радио 1» она отметила, что постковидный синдром может проявляться по-разному: у кого-то страдает дыхательная система, у кого-то начинаются частые респираторные инфекции.

«Выход из этой ситуации только один: полноценная реабилитация — такая же, как и для взрослых», — считает педиатр.

По её словам, первый фактор реабилитации — контроль адекватных показателей сыворотки крови.

«Второе — это режим дня. Потому что именно в ночное время идёт дозревание иммунной системы ребёнка, формирование нервных волокон. Также важно добавить в рацион питания ребёнка рыбу, так как очень важны омега-3 насыщенные кислоты», — сообщила Зайниддинова.

Как добавила эксперт, важную роль играют прогулки.

Ранее иммунолог, аллерголог Владимир Болибок в беседе с НСН рассказал о возможных последствиях перенесённого COVID-19.