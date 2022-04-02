Гинцбург: детям нужно ревакцинироваться от COVID-19 раз в полгода

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Ревакцинироваться от коронавируса детям нужно раз в полгода, но если штаммы будут меняться медленнее, то сроки между прививками могут увеличится, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Исходя из общих соображений, конечно, тоже раз в полгода», — сказал он в комментарии РИА Новости.

Специалист уточнил, что никто не владеет информацией о том, как часто будет меняться штамм. По его словам, если с такой же частотой, как сейчас, то прививку необходимо делать раз в полгода, а если реже, то и вакцинироваться тоже следует с большим перерывом.

В январе Гинцбург заявил о необходимости вакцинировать от коронавируса 70—80% детей.

Педиатр Рабият Зайниддинова дала советы по восстановлению здоровья детей после COVID-19.

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