Гинцбург заявил о необходимости вакцинировать от коронавируса 70—80% детей

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Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что необходимо привить от коронавируса 70—80% детей в России.

«Я на это отвечу, может быть, очень прямо: дети тоже люди и ничем не отличаются — надо вакцинировать те же 70—80%, что и у взрослых. Но вакцинация будет только с согласия родителей, конечно», — приводит его слова Интерфакс.

Ранее Гинцбург заявил, что на исследование вакцины от COVID-19 для детей 6—11 лет потребуется около трёх месяцев.

Он также призвал за полгода привить от коронавируса 10 млн подростков.

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией на фоне распространения штамма коронавируса «омикрон».

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