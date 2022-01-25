Гинцбург призвал за полгода привить от коронавируса 10 млн подростков

В России за полгода желательно привить от коронавируса 10 млн подростков, чтобы обезопасить их от тяжёлой болезни, считает директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».

«Исходя из научных предпосылок и всей практики применения вакцинопрофилактики как у нас в стране, так и в мире, по крайней мере 10 млн наших детишек в возрасте от 12 до 17 лет в течение полугода желательно привить той вакциной, которая есть, и обезопасить их от возможных тяжёлых случаев, обусловленных COVID-19», — цитирует Гинцбурга РИА Новости.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин назвал ситуацию с коронавирусом в стране крайне напряжённой.