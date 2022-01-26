Гинцбург заявил, что изучение вакцины от COVID-19 для детей 6—11 лет потребует три месяца

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Исследование вакцины от COVID-19 для детей в возрасте от шести до 11 лет потребует около трёх месяцев, заявил в эфире канала «Россия 24» директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Гинцбург заявил, что изучение вакцины от COVID-19 для детей 6—11 лет потребует три месяца
  • РИА Новости
  • © Александр Кряжев

«В рамках клинического разрешения Минздрава планируется провести в течение трёх, я думаю, максимум трёх с половиной месяцев клиническое исследование вакцины для детей от шести до 11 лет», — цитирует Гинцбурга РИА Новости.

Он также заявил, что детская вакцина также будет состоять из двух компонентов.

Ранее Гинцбург призвал за полгода привить от коронавируса 10 млн подростков.

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией на фоне распространения штамма «омикрон» коронавируса.

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