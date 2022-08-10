«Надо привыкать как к сезонной инфекции»: чем обусловлен новый подъём заболеваемости COVID-19 в России

В России начался рост заболеваемости COVID-19: за минувшие сутки в стране выявили 23 771 нового заболевшего (днём ранее — 16 325), что стало максимальным показателем с 26 марта (24 072). В то же время число госпитализаций составило всего 2666, тогда как по выздоровлении были выписаны 4552 пациента. Опрошенные RT эксперты-вирусологи заметили, что инфицирование одним из вариантов «омикрона», циркулирующих в РФ, в большинстве случаев протекает в лёгкой форме. При этом они подчеркнули, что только вакцинация позволит избежать заражения коронавирусом. Вместе с тем отмечается, что COVID-19 становится обычной сезонной инфекцией.

Россия находится в начальной стадии нового подъёма заболеваемости коронавирусной инфекцией. Такое мнение в беседе с RT высказал вирусолог доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

«В каких-то странах уже достигнут пик и заболеваемость пошла вниз, в других странах только начинается. Россия относится к странам, где примерно две недели назад началось повышение. Речь идёт об одном из вариантов «омикрона». Серьёзных ограничений, скорее всего, не будет именно потому, что в большинстве случаев заболевание протекает относительно легко, человека не нужно госпитализировать», — сказал Альтштейн.

Между тем специалист указал на важность прохождения курса вакцинации от COVID-19: «Те люди, которые заботятся о своём здоровье и уже начинали вакцинацию, им надо посмотреть на свои сроки — ревакцинироваться нужно через полгода».

В конце июля главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов подчёркивал, что для ревакцинации от COVID-19 можно использовать первый компонент «Спутника V», который «абсолютно идентичен вакцине «Спутник Лайт». «Для ревакцинации граждан старше 60 лет целесообразно использовать двукратное введение вакцины (первого и второго компонентов), как и при первичной вакцинации. Это позволит сформировать более высокий уровень защитного иммунитета», — пояснял он.

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В свою очередь, заведующая кафедрой вирусологии биологического факультета МГУ Ольга Карпова назвала текущий подъём заболеваемости ожидаемым.

«Нам надо привыкать к ковиду как к новой сезонной инфекции, которая будет посещать нас всё время. Тенденция абсолютно очевидная: она заключается в том, что симптоматика, возможно, будет менее острой, всё это будет приближаться к тому, как мы болеем гриппом. Хотя, конечно, иногда и гриппом мы болеем достаточно тяжело. Единственный способ, который может помочь переболеть легко, без последствий (особенно это относится к людям пожилого возраста), — это вакцинация», — заметила собеседник RT.

Она также призвала пожилых и больных хроническими заболеваниями вернуться к ношению масок в общественных местах, местах скопления людей, в транспорте и закрытых помещениях.

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Между тем в Центральной избирательной комиссии РФ уже вернулись к масочному режиму, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. Она также призвала избирательные комиссии в регионах проанализировать необходимость введения дополнительных мер для защиты избирателей.

«Мы ещё в 2020 году обозначили приоритет проведения выборов в условиях пандемии — максимальная безопасность граждан и работников избирательных комиссий», — указала Памфилова.

Накануне в Роспотребнадзоре отметили, что в РФ пока не требуется возобновление ограничительных мер, связанных с распространением COVID-19. При этом в ведомстве констатировали, что показатель заболеваемости за 31-ю неделю года (с 1 по 7 августа) составил 80,24 на 100 тыс. населения, что на 59,7% выше, чем неделей ранее.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России за минувшие сутки выявили 23 771 нового заболевшего (днём ранее — 16 325), это максимальный показатель с 26 марта (24 072). Больше всего новых случаев выявлено в Москве (8602 — максимум с 17 февраля), Санкт-Петербурге (2894) и Московской области (1525).

За прошедшие 24 часа было зафиксировано 2666 госпитализаций, что на 3,6% больше по сравнению с 9 августа (2574). При этом в 41 регионе отмечен рост числа госпитализаций, в 38 — снижение. За сутки выздоровели 14 552 человека, от осложнений, развившихся на фоне COVID-19, и сопутствующих заболеваний за последние сутки умерли 56 пациентов.