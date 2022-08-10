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Вирусолог Карпова призвала невакцинированных и пожилых россиян начинать носить маски

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Анастасия Румянцева
Заведующая кафедрой вирусологии биологического факультета МГУ Ольга Карпова подчеркнула в беседе с RT, что рост заболеваемости коронавирусом в России можно назвать ожидаемым. По её мнению, важно не забывать вовремя ревакцинироваться.
Вирусолог Карпова призвала невакцинированных и пожилых россиян начинать носить маски
  • Gettyimages.ru
  • © Luis Alvarez

«Что касается подъёма, он ожидаемый. Я думаю, что пика мы ещё не достигли... Нам надо привыкать к ковиду как к новой сезонной инфекции, которая будет посещать нас всё время. Тенденция абсолютно очевидная: она заключается в том, что симптоматика, возможно, будет менее острой, всё это будет приближаться к тому, как мы болеем гриппом. Хотя, конечно, иногда и гриппом мы болеем достаточно тяжело», — пояснила Карпова.

Она подчеркнула, что единственный способ, который может помочь переболеть легко, без последствий, — это вакцинация.

«То есть если прошло больше полугода с вашей предыдущей вакцинации либо с вашего предыдущего заболевания ковидом, крайне рекомендую сейчас задуматься о вакцинации снова. Что касается масок, я бы уже советовала людям пожилого возраста в общественных местах надевать маски — уже пора. Особенно это касается людей, которые являются «антиваксерами» и которые не имеют прививок, — это касается любого возраста, если ты «антиваксер», изволь надевать маску», — добавила эксперт.

Говоря о возможности введения ограничений регулирующими органами, Карпова заявила, что решение будет зависеть «от силы подъёма и от готовности нашей медицины».

Ранее вирусолог доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с RT напомнил о важности вакцинации и ревакцинации в период пандемии.

В России за сутки выявлен 23 771 случай инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19, днём ранее — 16 325.

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