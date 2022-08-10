В России за сутки выявлен 23 771 случай заболевания коронавирусом
- РИА Новости
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За сутки умерли 56 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 60 заболевших.
Также за сутки выздоровели 14 552 человека, накануне — 13 092.
Заместитель директора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева рассказала, что у большинства пациентов, инфицированных омикрон-штаммом коронавируса, не наблюдается развития тяжёлых осложнений.
Академик РАН Геннадий Онищенко напомнил в беседе с ФАН о важности ревакцинации от COVID-19.