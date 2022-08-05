Роспотребнадзор: у большинства пациентов с «омикроном» не развиваются тяжёлые осложнения
«Развития тяжёлых осложнений у большинства пациентов не наблюдается», — цитирует её ТАСС.
При этом Плоскирева отметила необходимость наблюдения у врача, чтобы не пропустить вероятное развитие осложнений при болезни.
Ранее академик РАН Геннадий Онищенко напомнил в беседе с ФАН о важности ревакцинации от COVID-19. Он отметил, что идёт рост заболевших из-за новых вариаций «омикрона» BA.5 и BA.2, которые более контагиозны.