Роспотребнадзор: у большинства пациентов с «омикроном» не развиваются тяжёлые осложнения

У большинства пациентов, заболевших омикрон-штаммом коронавируса, не наблюдается развитие тяжёлых осложнений. Об этом сообщила заместитель директора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.

«Развития тяжёлых осложнений у большинства пациентов не наблюдается», — цитирует её ТАСС.

При этом Плоскирева отметила необходимость наблюдения у врача, чтобы не пропустить вероятное развитие осложнений при болезни.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко напомнил в беседе с ФАН о важности ревакцинации от COVID-19. Он отметил, что идёт рост заболевших из-за новых вариаций «омикрона» BA.5 и BA.2, которые более контагиозны.