Вирусолог Альтштейн призвал россиян вакцинироваться в связи с пандемией

Вирусолог доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с RT напомнил о важности вакцинации и ревакцинации в период пандемии.

Как пояснил специалист, рост заболеваемости коронавирусом наблюдается во всём мире.

«В каких-то странах уже достигнут пик и заболеваемость пошла вниз, в других странах — только начинается. Россия относится к странам, где примерно две недели назад началось повышение. Речь идёт об одном из вариантов омикрона. Серьёзных ограничений, скорее всего, не будет именно потому, что в большинстве случаев заболевание протекает относительно легко, человека не нужно госпитализировать», — добавил вирусолог.

По словам Альтштейна, необходимо вакцинироваться.

«Те люди, которые заботятся о своём здоровье и уже начинали вакцинацию, им надо посмотреть на свои сроки — ревакцинироваться нужно через полгода», — заключил собеседник RT.

Ранее сообщалось, что в России за сутки выявлен 23 771 случай инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19, днём ранее — 16 325.