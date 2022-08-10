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Вирусолог Альтштейн призвал россиян вакцинироваться в связи с пандемией

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Ангелина Шурпина
Вирусолог доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с RT напомнил о важности вакцинации и ревакцинации в период пандемии.
Вирусолог Альтштейн призвал россиян вакцинироваться в связи с пандемией
  • Gettyimages.ru
  • © Edward Olive / EyeEm

Как пояснил специалист, рост заболеваемости коронавирусом наблюдается во всём мире.

«В каких-то странах уже достигнут пик и заболеваемость пошла вниз, в других странах — только начинается. Россия относится к странам, где примерно две недели назад началось повышение. Речь идёт об одном из вариантов омикрона. Серьёзных ограничений, скорее всего, не будет именно потому, что в большинстве случаев заболевание протекает относительно легко, человека не нужно госпитализировать», — добавил вирусолог.

По словам Альтштейна, необходимо вакцинироваться.

«Те люди, которые заботятся о своём здоровье и уже начинали вакцинацию, им надо посмотреть на свои сроки — ревакцинироваться нужно через полгода», — заключил собеседник RT. 

Ранее сообщалось, что в России за сутки выявлен 23 771 случай инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19, днём ранее — 16 325.

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