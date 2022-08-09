Роспотребнадзор: возобновление ограничений из-за COVID-19 в России сейчас не требуется
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«На текущем этапе развития эпидемического процесса, связанного с распространением сублиний BA.4/BA.5 штамма «омикрон», возобновление ограничительных мер не требуется», — говорится в сообщении ведомства.
При этом лицам из групп риска рекомендуется носить маски в общественных местах, местах скопления людей, а также на транспорте и в закрытых помещениях.
В России за 24 часа выявили 16 325 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19, днём ранее — 17 862.
За сутки в России были госпитализированы 2574 человека с коронавирусной инфекцией COVID-19.