Роспотребнадзор: возобновление ограничений из-за COVID-19 в России сейчас не требуется

Возобновление коронавирусных ограничений в России на текущем этапе не требуется, заявили в Роспотребнадзоре.

«На текущем этапе развития эпидемического процесса, связанного с распространением сублиний BA.4/BA.5 штамма «омикрон», возобновление ограничительных мер не требуется», — говорится в сообщении ведомства.

При этом лицам из групп риска рекомендуется носить маски в общественных местах, местах скопления людей, а также на транспорте и в закрытых помещениях.

В России за 24 часа выявили 16 325 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19, днём ранее — 17 862.

За сутки в России были госпитализированы 2574 человека с коронавирусной инфекцией COVID-19.