В России за сутки госпитализировали 2574 человека с коронавирусом

За сутки в России были госпитализированы 2574 человека с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщили в оперативном штабе.

Накануне в больницы попали 1252 пациента с COVID-19.

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор для снижения вероятности заболевания коронавирусом рекомендует гражданам из групп риска надевать маски в людных местах.

Академик РАН Геннадий Онищенко напомнил в беседе с ФАН о важности ревакцинации от COVID-19. Он отметил, что идёт рост числа заболевших из-за новых вариаций «омикрона» BA.5 и BA.2, которые более контагиозны.