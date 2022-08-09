военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Инфекционист Малышев призвал россиян соблюдать социальную дистанцию в период пандемии

Короткая ссылка
Ангелина Шурпина, Анастасия Румянцева
Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов и доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев в беседе с RT напомнили о важности противоэпидемических мероприятий.
Инфекционист Малышев призвал россиян соблюдать социальную дистанцию в период пандемии
  • Gettyimages.ru

По словам Николая Малышева, необходимо вакцинироваться, соблюдать социальную дистанцию.

Кроме того, специалист напомнил о важности ношения масок и использования антисептика.

«Раньше только это было обязательно, а сейчас добровольно — лучше соблюдать», — заявил собеседник RT.

Как подчеркнул Владислав Жемчугов, в этот период особенно осторожными нужно быть людям старше 80 лет, а также тем россиянам, которые проходят лечение от онкологии или страдают аутоиммунными заболеваниями.

«Им стоит носить маску и стараться избегать большого скопления людей», — пояснил врач.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что возобновление коронавирусных ограничений в России на текущем этапе не требуется

При этом лицам из групп риска рекомендуется носить маски в общественных местах, местах скопления людей, а также на транспорте и в закрытых помещениях.

В России за 24 часа выявили 16 325 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19, днём ранее — 17 862. За сутки были госпитализированы 2574 человека.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить