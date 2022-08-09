Инфекционист Малышев призвал россиян соблюдать социальную дистанцию в период пандемии

Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов и доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев в беседе с RT напомнили о важности противоэпидемических мероприятий.

По словам Николая Малышева, необходимо вакцинироваться, соблюдать социальную дистанцию.

Кроме того, специалист напомнил о важности ношения масок и использования антисептика.

«Раньше только это было обязательно, а сейчас добровольно — лучше соблюдать», — заявил собеседник RT.

Как подчеркнул Владислав Жемчугов, в этот период особенно осторожными нужно быть людям старше 80 лет, а также тем россиянам, которые проходят лечение от онкологии или страдают аутоиммунными заболеваниями.

«Им стоит носить маску и стараться избегать большого скопления людей», — пояснил врач.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что возобновление коронавирусных ограничений в России на текущем этапе не требуется.

При этом лицам из групп риска рекомендуется носить маски в общественных местах, местах скопления людей, а также на транспорте и в закрытых помещениях.

В России за 24 часа выявили 16 325 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19, днём ранее — 17 862. За сутки были госпитализированы 2574 человека.