Беглов заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в Петербурге

В Санкт-Петербурге ухудшается эпидемическая ситуация, растёт число заболевших COVID-19, заявил губернатор города Александр Беглов.

«Количество госпитализаций за неделю увеличилось на 31%», — сказал он в эфире «Радио России — Санкт-Петербург». Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, запас коек в «красных зонах» сегодня превышает 20%.

«Город справляется с этим вызовом. Но эпидемическая ситуация ухудшается», — отметил губернатор.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко напомнил в беседе с ФАН о важности ревакцинации от COVID-19. Он отметил, что наблюдается рост заболевших из-за новых вариаций «омикрона» BA.5 и BA.2, которые более контагиозны.