военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Беглов заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в Петербурге

Короткая ссылка
В Санкт-Петербурге ухудшается эпидемическая ситуация, растёт число заболевших COVID-19, заявил губернатор города Александр Беглов.
Беглов заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в Петербурге
  • Gettyimages.ru
  • © Dmitry Travnikov / 500px

«Количество госпитализаций за неделю увеличилось на 31%», — сказал он в эфире «Радио России — Санкт-Петербург». Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, запас коек в «красных зонах» сегодня превышает 20%.

«Город справляется с этим вызовом. Но эпидемическая ситуация ухудшается», — отметил губернатор.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко напомнил в беседе с ФАН о важности ревакцинации от COVID-19. Он отметил, что наблюдается рост заболевших из-за новых вариаций «омикрона» BA.5 и BA.2, которые более контагиозны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить